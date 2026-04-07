Αιτωλοακαρνανία: Συνελήφθη επικίνδυνος κακοποιός – Είχε δραπετεύσει το 2019 απειλώντας αστυνομικούς

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ξανά ένας από τους πιο επικίνδυνους Αλβανούς κακοποιούς, ο οποίος αναζητούνταν από τον Ιούνιο του 2019, όταν είχε καταφέρει να δραπετεύσει από τη Διεύθυνση Μεταγωγών Αθηνών μαζί με άλλους ομοεθνείς του. Κατά τη δραπέτευσή τους είχαν απειλήσει αστυνομικούς με όπλο και μαχαίρι, είχαν αρπάξει όμηρο και είχαν πραγματοποιήσει συνολικά 7 πυροβολισμούς εναντίον ανδρών της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του tempo24, ο δραπέτης συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής σε μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ, μετά από απόπειρα ληστείας σε βάρος άνδρα στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Ο κακοποιός, μαζί με άλλους δύο άνδρες και μία γυναίκα, είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του θύματος.

Η ληστεία δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο άνδρας άρχισε να καλεί σε βοήθεια, προκαλώντας την κινητοποίηση των γειτόνων. Οι δράστες, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, πυροβόλησαν με καλάσνικοφ.

Από εκείνη τη στιγμή ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας, η οποία «χτένισε» την περιοχή. Μέσα σε λίγες ώρες, σε μπλόκο που είχε στηθεί, εντοπίστηκε το όχημα της σπείρας. Δύο από τους δράστες βρέθηκαν κρυμμένοι ακόμα και στο πορτ μπαγκάζ, σε μια προσπάθεια να μην εντοπιστούν.

Κατά τη διασταύρωση στοιχείων των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ανάμεσά τους βρίσκεται ο άνθρωπος που το 2019 είχε απειλήσει και ακινητοποιήσει συναδέλφους τους, φτάνοντας να αποδράσει μέσα από το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταγωγών.

Η κινηματογραφική απόδραση του 2019

Η απόδραση των τεσσάρων Αλβανών από τη Διεύθυνση Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη είχε χαρακτηριστεί «κινηματογραφική» και αιφνιδίασε τους φρουρούς.

Όλα ξεκίνησαν στις 3:50 τα ξημερώματα, όταν ένας από τους κρατούμενους άρχισε να φωνάζει ότι αισθάνεται αδιαθεσία.

Δύο αστυνομικοί προσέγγισαν το κελί για να ελέγξουν την κατάσταση, όμως οι κρατούμενοι τους ακινητοποίησαν με αυτοσχέδιο μαχαίρι και τους κλείδωσαν στο κρατητήριο.

Στη συνέχεια αιφνιδίασαν μια γυναίκα αστυνομικό που περιπολούσε με υπηρεσιακό όχημα εντός του χώρου, μπήκαν στο περιπολικό, της πήραν το όπλο και κατευθύνθηκαν προς την πύλη. Εκεί, απείλησαν τον φρουρό, άρπαξαν και το δικό του όπλο και διέφυγαν.

Άμεσα ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους, όμως ο επικίνδυνος κακοποιός παρέμενε ασύλληπτος μέχρι τη σύλληψη της Κυριακής.