«ΆξΙΟΣ ΕΣΤΙ» - Η μεγάλη συναυλία μνήμης και τιμής στον Γρηγόρη Μπιθικώτση

Θέμης Αδαμαντίδης, Μελίνα Ασλανίδου, Πέτρος Γαϊτάνος, Χρήστος Δάντης, Πέγκυ Ζήνα, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Κότσιρας, Ρένα Μόρφη, Δημήτρης Μπάσης, Γιάννης Μπέζος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος, Ηρώ Σαΐα, Μάριος Φραγκούλης, Κώστας Χατζής.

Οι 17 αυτοί καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21.00 στο Καλλιμάρμαρο στη μεγάλη συναυλία «ΑξΙΟΣ ΕΣΤΙ» και θυμούνται τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και το μεγάλο του έργο που μας άφησε παρακαταθήκη είκοσι χρόνια μετά τον θάνατό του.

Θα ακουστούν αξέχαστα τραγούδια που σηματοδοτούν την πορεία του προς την καλλιτεχνική -και όχι μόνο- αιωνιότητα.

«Έδωσε στο ελληνικό τραγούδι μια άλλη διάσταση»

Τη συναυλία επιμελήθηκε, σκηνοθέτησε και θα παρουσιάσει ο Λάκης Λαζόπουλος ο οποίος επισημαίνει: «ΑξΙΟΣ ΕΣΤΙ» για να θυμηθούμε τον μεγάλο Γρηγόρη Μπιθικώτση, τον σπουδαίο Έλληνα ερμηνευτή, τον άνθρωπο και τη προσωπικότητα που καθόρισε το ελληνικό τραγούδι. Άξιος γιατί έδωσε στο ελληνικό τραγούδι με δωρικότητα και ακρίβεια, αλλά και λαϊκότητα μια άλλη διάσταση. Μπορεί η ποίηση να του φαινόταν ακαταλαβίστικη. Όμως ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης την εμπεριείχε. Εμπεριείχε το νόημα του στίχου του Ελύτη και άλλων μεγάλων ποιητών».

«ΆξΙΟΣ ΕΣΤΙ» - Μια μεγάλη συναυλία μνήμης και τιμής στον Γρηγόρη Μπιθικώτση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 στο Καλλιμάρμαρο με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων ερμηνευτών pic.twitter.com/EP7QlHf4Z7 — Flash.gr (@flashgrofficial) September 12, 2025

Μαζί με τους 17 καλλιτέχνες θα βρεθούν στη σκηνή οι Τεκετζήδες, ενώ με τιμητική συμμετοχή θα είναι εκεί και ο Σταύρος Ξαρχάκος! Σολίστ θα είναι ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Μανώλης Καραντίνης, ενώ Μαέστρος ο παλιός στενός συνεργάτης του Γρηγόρη Μπιθικώτση, Νίκος Στρατηγός.

Για καλό σκοπό

«Η συναυλία μνήμης στο Καλλιμάρμαρο, η οποία θα μας οδηγήσει στα χνάρια του μεγάλου καλλιτέχνη», όπως σημειώνει ο Γεώργιος Τσόγκας εκ μέρους της διοργάνωσης, «εκτός από καλλιτεχνικό, έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα αφού οι σπουδαίοι ερμηνευτές, οι οποίοι συμμετέχουν, με την παρουσία τους ενισχύουν το σπουδαίο έργο της ΦΛΟΓΑΣ - του Συλλόγου Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, καθώς μέρος των εσόδων θα δοθούν στους σκοπούς της.