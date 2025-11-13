Ακτιβιστές κρέμασαν πανό υπέρ της Παλαιστίνης στην Πύλη του Βρανδεμβούργου - «Ποτέ ξανά γενοκτονία»

Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές χρησιμοποίησαν ένα ανυψωτικό μηχάνημα για να κρεμάσουν ένα πανό στην περίφημη Πύλη του Βρανδεμβούργου, το σύμβολο του Βερολίνου και της Γερμανίας, όμως συνελήφθησαν από την αστυνομία.



Έξι ακτιβιστές, που φορούσαν γιλέκα ασφαλείας, οδήγησαν το ανυψωτικό στην κατάμεστη πλατεία το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025. Τρεις από αυτούς χρησιμοποίησαν το μηχάνημα για να ανεβούν στην κορυφή του μνημείου, σε ύψος 26 μέτρων.



Ο Φλόριαν Νατ, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου, είπε ότι έδρασαν «πολύ γρήγορα». «Βρεθήκαμε εκεί μέσα σε μερικά λεπτά αλλά το ανυψωτικό ήδη ανέβαινε και δεν το σταματήσαμε εκείνη τη στιγμή, επειδή θα ήταν πολύ επικίνδυνο, στην περίπτωση ενός ατυχήματος ή μιας πτώσης», εξήγησε.



Οι τρεις ακτιβιστές που ανέβηκαν στο μνημείο τοποθέτησαν ένα πανό με την επιγραφή «Ποτέ ξανά γενοκτονία - Ελευθερία για την Παλαιστίνη» και άναψαν φωτοβολίδες. Οι υπόλοιποι κλείστηκαν στην καμπίνα του μηχανήματος και οι αστυνομικοί έσπασαν ένα τζάμι για να τους συλλάβουν.



Μια ειδική ομάδα της αστυνομίας σκαρφάλωσε στην Πύλη για να συλλάβει και να κατεβάσει τους τρεις ακτιβιστές. Η επιχείρηση κράτησε περίπου μιάμιση ώρα.



Όλοι τους τέθηκαν υπό κράτηση και κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα, όπως για αυθαίρετη είσοδο. Οι αρχές θα εξετάσουν επίσης αν η χρήση του ανυψωτικού προκάλεσε ζημιές στο μνημείο του 18ου αιώνα.