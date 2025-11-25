Βενετία: Απαγόρευση εισόδου στην Γκρέτα Τούνμπεργκ - Ακτιβιστές έβαψαν πράσινα τα νερά στα κανάλια

Η Βενετία απαγόρευσε την είσοδο στην Γκρέτα Τούνμπεργκ, ενώ της επέβαλε και χρηματικό πρόστιμο, καθώς η ακτιβίστρια για το κλίμα και ακόμη 35 ακτιβιστές της Extinction Rebellion έβαψαν το Μεγάλο Κανάλι πράσινο ως ένδειξη διαμαρτυρίας.



Οι ακτιβιστές δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν μια περιβαλλοντικά ακίνδυνη χρωστική ουσία για να επιστήσουν την προσοχή στις «τεράστιες επιπτώσεις της κλιματικής κατάρρευσης».



Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, προκριμένου να συμπέσει με την ολοκλήρωση της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα Cop30 στη Βραζιλία.



Η ομάδα των ακτιβιστών ανάρτησε επίσης ένα πανό που έγραφε «Σταματήστε την Οικοκτονία» από τη Γέφυρα του Ριάλτο και διοργάνωσε ένα flash-mob στο οποίο διαδηλωτές, ντυμένοι στα κόκκινα με πέπλα στα πρόσωπά τους, περπατούσαν αργά μέσα από πλήθη τουριστών, όπως αναφέρει ο Independent.



Ο Luca Zaia, κυβερνήτης της περιφέρειας Βένετο, επέκρινε την ενέργεια ως «ασεβή πράξη προς την πόλη και την ιστορία της» και πρόσθεσε: «Είναι μια χειρονομία που κινδυνεύει να έχει συνέπειες για το περιβάλλον».



Ορισμένοι τουρίστες, ωστόσο, χαρακτήρισαν τη διαμαρτυρία ως νόμιμη και είπαν ότι υπογράμμιζε την αποτυχία των παγκόσμιων ηγετών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την κλιματική αλλαγή.



Ανάλογες διαμαρτυρίες και σε άλλες ιταλικές πόλεις



Η οργάνωση Extinction Rebellion ανέφερε ότι παρόμοιες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε δέκα ιταλικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της βαφής σιντριβανιών στη Γένοβα και την Πάδοβα και ποταμών στο Τορίνο, την Μπολόνια και τον Τάραντα.



Η ομάδα επέκρινε την ιταλική κυβέρνηση, με επικεφαλής την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, για την αντίθεσή της σε φιλόδοξα μέτρα για το κλίμα στην Cop30.

🟩 ACQUE VERDI IN TUTTA ITALIA 🟩

Torino, Bologna, Milano, Parma, Taranto, Venezia, Trieste, Palermo, Padova e Genova.

Extinction Rebellion ha colorato di verde le acque di 10 città italiane per denunciare le politiche ecocide del governo italiano. pic.twitter.com/guwk3bOVvB — Extinction Rebellion Italia (@XrItaly) November 22, 2025

Οι συνομιλίες των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα φάνηκαν να πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους, αφού άργησαν πολύ, με αποτέλεσμα να απογοητεύσει τις χώρες και τους υποστηρικτές της λήψης ισχυρότερων μέτρων για τον απογαλακτισμό του κόσμου από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που θερμαίνουν τον πλανήτη.