AKTOR: Οι νέοι στόχοι για το 2030 για κύκλο εργασιών, EBITDA και καθαρά κέρδη

Τις εκτιμήσεις του ομίλου AKTOR για τα μεγέθη, με προοπτική το 2030 και τις κινήσεις στις οποίες θα επικεντρωθεί ο όμιλος παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου στους αναλυτές.

Οι νέοι στόχοι για το 2030, ανεβάζουν τον κύκλο εργασιών στα 4,6-5,5 δισ. ευρώ, τα EBITDA στα 550-600 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 190-220 εκατ. ευρώ. Με κεντρικούς άξονες την ενέργεια, τις παραχωρήσεις και τις κατασκευές και αξιοποίηση των συνολικά 340 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν το 2025 μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 200 εκατ. ευρώ και ομολογιακής έκδοσης 140 εκατ. ευρώ, για εξαγορές, επενδύσεις και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

ΑΠΕ και LNG

Στις ΑΠΕ, η AKTOR έχει θέσει ως στόχο χαρτοφυλάκιο περίπου 1,3 GW έως το 2029. Ήδη έχει δρομολογήσει 420 MW φωτοβολταϊκών, που αναμένεται να βρίσκονται σε λειτουργία έως το τέλος του 2026, 100 MW αποθήκευσης με μπαταρίες και 145 MW αιολικών έργων.

Η συνεισφορά του τομέα στα αποτελέσματα του 2025 ήταν ακόμη περιορισμένη, καθώς αρκετά έργα ενσωματώθηκαν μέσα στη χρήση και δεν είχαν πλήρη ετήσια απόδοση. Σε pro forma βάση, τα EBITDA των ΑΠΕ ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ, με την ουσιαστική συμβολή του χαρτοφυλακίου να αναμένεται από το 2026 και μετά.

Στο LNG η AKTOR επιχειρεί να αποκτήσει ισχυρή θέση στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αξιοποιώντας τις ελληνικές υποδομές εισαγωγής και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου καθώς και τις διασυνδέσεις προς τα Βαλκάνια και την Ουκρανία.

Κομβικό ρόλο έχει η Atlantic SEE LNG Trade, η κοινή εταιρεία της AKTOR με τη ΔΕΠΑ, μέσω της οποίας επιδιώκεται η αξιοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου και η μεταφορά αμερικανικού LNG προς τις αγορές της περιοχής. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η συμφωνία με τη Venture Global για προμήθεια LNG από τις ΗΠΑ από το 2030, αλλά και η πρώτη εμπορική κίνηση με φορτίο LNG προς την Ουκρανία μέσω Ελλάδας.

Μακροχρόνιες συμφωνίες

Κατά την ενημέρωση των αναλυτών, ο κ. Εξάρχου ανέφερε ότι η εταιρεία εκτιμά πως θα μπορεί να διασφαλίζει τιμές και κυρίως ποσότητες και πριν από το 2030, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως δεν μπορεί ακόμη να προβλεφθεί με ακρίβεια η επίδραση του LNG στα αποτελέσματα της περιόδου 2026-2030.

Η στρατηγική αυτή στηρίζεται ήδη σε μακροχρόνιες συμφωνίες. Μεταξύ αυτών, οι προσφάτως ανακοινωθείσες 20ετείς εμπορικές συμφωνίες με την AlbGaz στην Αλβανία, για 1 bcm ετησίως, και με την Aluminij Industries στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, για 0,5 bcm ετησίως. Τα εκτιμώμενα συνολικά έσοδα από τις δύο συμφωνίες ανέρχονται σε περίπου 6 δισ. ευρώ και 3 δισ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ υπάρχουν μνημόνια συνεργασίας με αγοραστές από Ρουμανία, Ουκρανία και Βουλγαρία.

Η AKTOR εξετάζει και περαιτέρω κινήσεις στον κλάδο της ενέργειας, μεταξύ των οποίων MoU για ενεργειακό hub στην Αλβανία, με αντικείμενο και μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ισχύος περίπου 380 MW.

Βασικός τομέας εργασιών οι κατασκευές

Παρά την ενίσχυση της ενέργειας, οι κατασκευές παραμένουν ο βασικός τροφοδότης εσόδων της AKTOR. Το 2025, οι Κατασκευές κατέγραψαν κύκλο εργασιών 1,289 δισ. ευρώ, adjusted EBITDA 141 εκατ. ευρώ και περιθώριο EBITDA 11%, με αισθητή βελτίωση σε σχέση με το 2024. Το ανεκτέλεστο του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 4,7 δισ. ευρώ, ενώ μέσα στη χρονιά υπεγράφησαν νέα έργα περίπου 990 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση αποδίδει τη βελτίωση στον μεγαλύτερο όγκο εργασιών, στη σύνθεση των έργων και στον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών, με τον κ. Εξάρχου να κάνει λόγο για την «καρδιά του ομίλου».

Οι παραχωρήσεις

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν οι Παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ, δεδομένου ότι μπορούν να προσφέρουν μακροχρόνιες και πιο προβλέψιμες ροές. Σε αυτό το πλαίσιο η ενσωμάτωση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και η συμμετοχή στον ΒΟΑΚ ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο της AKTOR σε έργα υποδομής με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Ο τομέας εμφάνισε pro forma EBITDA 47 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ το νέο επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει EBITDA 89 εκατ. ευρώ το 2030. Στόχος είναι να μειωθεί σταδιακά η εξάρτηση από την παραδοσιακή εργολαβία και να αυξηθεί η συμμετοχή έργων που συνδυάζουν κατασκευαστικό αντικείμενο με μακροχρόνια απόδοση.

Το χαρτοφυλάκιο στις Παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ περιλαμβάνει ήδη 7 έργα σε λειτουργία, 4 υπό κατασκευή, 4 στα οποία η AKTOR έχει αναδειχθεί preferred bidder και 23 έργα σε διαγωνιστική διαδικασία. Με τη διοίκηση να εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή, τα μεγάλα έργα θα έχουν όλο και συχνότερα χαρακτήρα παραχώρησης ή ΣΔΙΤ.

Facility Management και Real Estate

Από το Facility Management ο Όμιλος εξασφαλίζει μικρότερα αλλά σταθερά λειτουργικά έσοδα, ύψους 81 εκατ. ευρώ το 2025, και adjusted EBITDA 11 εκατ. ευρώ, με ώθηση και από την εξαγορά του 55% του Ομίλου Oceanic. Η δραστηριότητα αφορά υπηρεσίες συντήρησης, ασφάλειας και διαχείρισης εγκαταστάσεων, με παρουσία στην Ελλάδα και στη Μέση Ανατολή.

Μικρότερος πυλώνας παραμένει το Real Estate, που το 2025 κατέγραψε κύκλο εργασιών 10 εκατ. ευρώ και adjusted EBITDA 1 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση να εμφανίζεται επιλεκτική και να δίνει βάρος μόνο σε ευκαιρίες που μπορούν να έχουν ικανοποιητική απόδοση.