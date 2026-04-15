AKTOR: Το ράλι της μετοχής και το ενεργειακό πλάνο για το LNG

Σε τροχιά ανόδου παραμένει η μετοχή της AKTOR, καταγράφοντας εντυπωσιακά κέρδη που άγγιξαν το 10% την Τρίτη του Πάσχα, με τη θετική δυναμική να συνεχίζεται και σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου. Η χρηματιστηριακή εκτίναξη αποδίδεται στις αποκαλυπτικές δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, Αλέξανδρου Εξάρχου, στο Platts της S&P Global Energy, όπου παρουσίασε το φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο για την αγορά του φυσικού αερίου.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου προανήγγειλε την ολοκλήρωση σημαντικών συμφωνιών προμήθειας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) με αγοραστές σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, εξέλιξη που θα επιτρέψει στην Atlantic SEE LNG Trade να αναπτύξει μια νέα εγκατάσταση εισαγωγής LNG (FSRU) στην Ελλάδα μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ομίλου, η εταιρεία αναμένει να έχει καλύψει πλήρως την αρχική ποσότητα των 5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, ενώ διερευνά επιπλέον πηγές προμήθειας κοντά στις αγορές-στόχους για να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της. Ήδη εντός του Απριλίου αναμένεται η υπογραφή ενός νέου μνημονίου συνεργασίας, ενώ στις άμεσες προτεραιότητες βρίσκονται οι συμφωνίες με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Ρουμανία.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε πως η εξασφάλιση της αγοράς για 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως από τη Venture Global αρκεί για να προχωρήσουν τα έργα υποδομής «κρίσιμης σημασίας», αν και ο τελικός στόχος της Atlantic SEE είναι να διπλασιάσει αυτόν τον όγκο στα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, εδραιώνοντας την παρουσία του ομίλου στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής.