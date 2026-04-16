Αλέξανδρος Λυκουρέζος: «Θεωρώ ευλογία την παρουσία της Τζένης στη ζωή μου»

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος και η σύντροφός του, Τζένη Οικονόμου, ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Το πρωινό» και μίλησαν για τη σχέση τους, αλλά και τη διαφορά ηλικίας που έχουν μεταξύ τους. Ο γνωστός δικηγόρος δεν θα μπορούσε φυσικά να μην αναφερθεί και στη Ζωή Λάσκαρη, τον μεγάλο έρωτα της ζωής του. «Με τη Ζωή έζησα 41 χρόνια. Εκείνη ήταν ο βασικός πυρήνας. Και πριν από εκείνη και μετά είχα δεσμούς, μόνος μου δεν έχω ζήσει ούτε στα νιάτα μου. Σήμερα, έχω την ευλογία να έχω κοντά μου την Τζένη, η οποία τελικά με επέλεξε. Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες μας επιλέγουν. Θεωρώ ευλογία την παρουσία της.

Είναι η ζωή μου και η ανάσα μου. Το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια. Πέρα από την ομορφιά της, ερωτεύτηκα τον χαρακτήρα της, την προσφορά της, την αμεσότητά της, την όλη προσωπικότητα. Έχει και φοβερό χιούμορ. Πράγματι, υπάρχει μια διαφορά ηλικίας, αλλά τελικά σημασία δεν έχει το πόσο είσαι, αλλά το πώς νιώθεις, το πώς αντιδράς. Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί η φαντασία σου».

«Η ηλικία δεν υπάρχει σαν εμπόδιο στην καθημερινότητά μας»

Η Τζένη Οικονόμου μίλησε για τη γνωριμία τους, όταν ο Λυκουρέζος ήταν 90 χρόνων, αλλά και για τη διαφορά ηλικίας που δεν ήταν ποτέ εμπόδιο για τη σχέση τους. «Γνωριστήκαμε σε ένα φιλικό σπίτι παραμονή Χριστουγέννων. Συνεχίσαμε να έχουμε μια τηλεφωνική επαφή. Υπήρχε αυτό το φλερτ. Το πιο γοητευτικό πράγμα στον Αλέξανδρο, όλοι λέτε ότι είναι το μυαλό του, εγώ θα πω την ψυχή του. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, γλυκός και ζεστός άνθρωπος.

Όταν γνωριστήκαμε ήταν 90 χρόνων. Η ηλικία του ήταν κάτι που σαφώς με προβλημάτισε και εμένα, αλλά επειδή στην πορεία γνώρισα τον άνθρωπο Αλέξανδρο, έπαψε να με απασχολεί. Πλέον απασχολεί περισσότερο τους έξω, από εμάς τους δύο. Η ηλικία δεν υπάρχει σαν εμπόδιο στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να έχουμε διαφωνίες ή προβλήματα άλλου τύπου, να μην μπορούμε να κάνουμε σκι για παράδειγμα, αλλά κατά τα άλλα είναι όπως κάθε τυπική σχέση».