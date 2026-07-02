Αλέξης Γεωργούλης: «Θέλω να νιώθω ελεύθερος, είτε είμαι σε σχέση είτε όχι»

Στην προσωπική του ζωή, την επιστροφή του στο θέατρο αλλά και τις εμπειρίες που αποκόμισε από τη δουλειά του στο εξωτερικό αναφέρθηκε ο Αλέξης Γεωργούλης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day».

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις ανθρώπινες σχέσεις, εξηγώντας πως η αίσθηση της ελευθερίας είναι για εκείνον απαραίτητη, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται σε σχέση ή όχι.

«Θέλω να είμαι ελεύθερος»

Ο Αλέξης Γεωργούλης αποκάλυψε πως δεν είναι η δέσμευση αυτή καθαυτή που τον προβληματίζει, αλλά η συνειδητοποίηση της ευθύνης που τη συνοδεύει.

«Είτε είμαι σε σχέση είτε όχι, θέλω να είμαι ελεύθερος. Προσπαθώ να είμαι ελεύθερος», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι αυτό που τον φοβίζει περισσότερο είναι η συνειδητότητα της δέσμευσης.

Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Αναφερόμενος στην πολυετή επαγγελματική του πορεία εκτός Ελλάδας, ο ηθοποιός περιέγραψε τις σημαντικές διαφορές που συνάντησε στις ξένες παραγωγές.

Όπως είπε, στην πρώτη μεγάλη διεθνή δουλειά του είχε προσωπικό βοηθό για οτιδήποτε χρειαζόταν στα γυρίσματα, θυμίζοντας με χιούμορ πως όταν του ζήτησαν τι θα ήθελε, ζήτησε αποξηραμένα βερίκοκα, αμύγδαλα και τσίχλες.

Την επόμενη ημέρα, ο βοηθός του απολογήθηκε επειδή δεν είχε καταφέρει να βρει τα βερίκοκα, με τον ίδιο να σχολιάζει πως στην Ελλάδα πολλές φορές οι ηθοποιοί φτάνουν να παρακαλούν ακόμη και για μια καρέκλα στο πλατό.

Η απώλεια κιλών και η νέα καθημερινότητα

Ο Αλέξης Γεωργούλης μίλησε και για την αλλαγή στην εμφάνισή του, αποκαλύπτοντας πως έχει χάσει περισσότερα από 20 κιλά.

Όπως εξήγησε, αισθάνεται πολύ καλά με τον εαυτό του, ενώ ξεκαθάρισε ότι η διάθεσή του δεν εξαρτάται από τον αριθμό που δείχνει η ζυγαριά.

Παράλληλα, έκανε μια σύντομη αναφορά και στην πολιτική, σημειώνοντας ότι μπορεί να απομακρύνθηκε από το κομματικό κομμάτι, ωστόσο θεωρεί πως η πολιτική παραμένει ένα πεδίο που δεν κλείνει ποτέ οριστικά στη ζωή ενός ανθρώπου.