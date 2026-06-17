Αλέξης Γεωργούλης: «Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ»

Για την συντροφικότητα, το σεξ, αλλά και το πώς βλέπει η μητέρα του τις εκάστοτε συντρόφους του μίλησε ο Αλέξης Γεωργούλης στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast @Star» και αποκάλυψε: «Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε σχέση, έχω πολύ καιρό να μπω σε σχέση και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στον εαυτό μου. Τα τελευταία χρόνια, μπαίνοντας σε σχέση βλέπω πότε είναι το τέλος, νιώθω ότι δεν με πάει παρακάτω».

Μαγειρική και σεξ... ο Αλέξης Γεωργούλης δηλώνει: «Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ και αντίστροφα. Η εμπειρία μου λέει ότι αυτά τα πράγματα πάνε παρέα».

Και συμπλήρωσε μιλώντας για την σχέση της μητέρας του με τις πρώην συντρόφους του: «Η μαμά μου, που μακάρι να ήταν όλες οι μαμάδες έτσι, έχει μία αγκαλιά που χωράει οτιδήποτε έρχεται από το παιδί της».