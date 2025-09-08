Alexa Chung: «Επειδή ξεκίνησα το μόντελινγκ 15 ετών, πίστευα ότι η καριέρα μου στα 20 θα τελείωνε»

Στο εξώφυλλο του περιοδικού Elle Οκτωβρίου φιγουράρει η Alexa Chung και μιλάει για την πορεία της στο μόντελινγκ, αλλά και το στυλ της που από πολλούς θεωρείται κορυφαίο.

«Όταν ήμουν νεότερη, όλες οι γυναίκες που θαύμαζα ήταν μεγαλύτερες. Είχα μεγαλύτερες φίλες και μου άρεσε το στυλ τους και ακόμη και τη μαμά μου, την θεωρούσα την πιο κουλ. Επειδή ξεκίνησα το μόντελινγκ τόσο νέα και πίστευα ότι η καριέρα μου θα είχε τελειώσει μέχρι να γίνω 20, πάντα σκεφτόμουν ποια θα ήταν τα επόμενα βήματά μου» εξηγεί η μούσα πολλών κορυφαίων σχεδιαστών.

Αν και ξεκίνησε το μόντελινγκ στα 15 της, στο προσκήνιο βγήκε σε ηλικία 22 χρόνων και παραδέχεται: «Είχα ήδη μια περίεργη σχέση με αυτό, πιθανώς ακόμη και ως έφηβη, επειδή έπαιζα σε μουσικά βίντεο στο MTV στην έκτη τάξη και ήξερα ότι οι φίλοι μου με έβλεπαν.

«Είναι ωραίο να δανείζεσαι και μερικές φορές είναι χρήσιμο να χρησιμοποιείς το στυλ κάποιου άλλου ως εφαλτήριο για να ανακαλύψεις τη δική σου προσωπικότητα και το δικό σου στυλιστικό ταξίδι. Προφανώς, είναι πολύ κολακευτικό» εξηγεί όταν την ρωτούν πώς νιώθει που την αποκαλούν «είδωλο του στιλ».