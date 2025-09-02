Νέα σελίδα στη Vogue: Ποια είναι η 39χρονη Chloe Malle που διαδέχεται την Anna Wintour

Μια νέα εποχή ξεκινάει για την αμερικανική έκδοση του περιοδικού μόδας Vogue καθώς 37 χρόνια μετά την παραμονή της Anna Wintour στο τιμόνι, η 39χρονη Chloe Malle αναλαμβάνει το απαιτητικό πόστο.

Η Anna Wintour παραιτήθηκε από την εν λόγω θέση που τη μετέτρεψε σε τιτάνα της μόδας και επέλεξε προσωπικά τη διάδοχο της. Όπως ανακοινώθηκε με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 39χρονη συντάκτρια μόδας στην ιστοσελίδα του περιοδικού θα είναι η νέα επικεφαλής περιεχομένου (Head of Editorial Content), θέση-κλειδί για τη δημιουργική κατεύθυνση του περιοδικού.

«Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν πρόκειται να αντικαταστήσει την Άννα», είπε η Malle, η οποία αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντά της.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η «Σιδηρά Κυρία» της παγκόσμιας μόδας δεν θα συνταξιοδοτηθεί όπως όλοι περιμένουν αλλά θα εξακολουθεί να είναι η επικεφαλής περιεχομένου του περιοδικού επιβλέποντας και τις 28 διεθνείς εκδόσεις της Vogue.

«Ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι που ενδιαφέρονταν για αυτή τη δουλειά αποθαρρύνονταν κάπως από την ιδέα ότι η Άννα θα βρισκόταν στη διπλανή αίθουσα», σημείωσε στις πρώτες της δηλώσεις η Malle. «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα παραμείνει κοντά μας στην αίθουσα με τα κεραμικά της Clarice Cliff».

«Το να βάλω τη δική μου σφραγίδα σε αυτό θα είναι το πιο σημαντικό μέρος της επιτυχίας. Πρέπει να υπάρξει μια αισθητή αλλαγή που θα το κάνει δικό μου» ανέφερε χαρακτηριστικά στους Times.

Ποια είναι η Chloe Malle

Η Chloe Malle είναι κόρη του σκηνοθέτη Louis Malle και της διάσημης ηθοποιού Candice Bergen. Μεγάλωσε στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη πριν σπουδάσει Λογοτεχνία και Συγκριτική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Μπράουν.

Εργάστηκε για την εφημερίδα The New York Observer ενώ έχει αρθρογραφήσει σε πολλά έντυπα, συμπεριλαμβανομένων των Times. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχω επωφεληθεί 100% από το προνόμιο με το οποίο μεγάλωσα», είπε η Malle. «Είναι παραπλανητικό να λέμε το αντίθετο. Θα πω, ωστόσο, ότι πάντα με έκανε να δουλεύω πολύ πιο σκληρά. Ήταν στόχος για μεγάλο μέρος της ζωής μου να αποδείξω ότι είμαι κάτι περισσότερο από η κόρη της Candice Bergen ή κάποια που μεγάλωσε στο Beverly Hills».

Η ίδια αυτοπροσδιορίζεται περισσότερο ως δημοσιογράφος παρά ως αυθεντία σε θέματα μόδας ή οπτικών μέσων — αν και η Vogue είναι περισσότερο γνωστή για το δεύτερο. Όπως αποκαλύπτουν οι Times, σε ένα email προς το προσωπικό του περιοδικού , η Anna Wintour τόνισε και επαίνεσε τις δύο αυτές ιδιότητες της Malle, αποκαλώντας τη «αδηφάγα, αφοσιωμένη δημοσιογράφο» με «μάτι για την ολοκληρωμένη εικόνα».

Το πρόσφατο ψηφιακό της εξώφυλλο για τη Λορίν Σάντζεθ Μπέζος προκάλεσε αναταραχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους σχολιαστές να υπονοούν ότι ως η νέα νύφη δεν είχε κερδίσει το κύρος ενός εξωφύλλου της Vogue.

«Πιστεύω ότι υπάρχει ένα στοιχείο υποστήριξης με ένα εξώφυλλο της Vogue και πιστεύω ότι αξίζει να πάρει κανείς ένα ρίσκο» σημείωσε η Malle ενώ αποκάλυψε ότι είχε δεχτεί ακόμη και απειλές κατά της ζωής της μετά τη δημοσίευση του άρθρου.

«Θέλεις κάτι να είναι μια στιγμή, και αυτή ήταν μια τεράστια στιγμή για εμάς», συνέχισε. Όταν ρωτήθηκε αν θα έβαζε ποτέ τη Μελάνια Τραμπ στο εξώφυλλο, η κα Μαλ αρνήθηκε να απαντήσει.