Ιστορική απόφαση για τη Vogue: Λέει «αντίο» στην γούνα και τη «διαγράφει» από άρθρα και διαφημίσεις

Μια νέα εποχή ξεκινά για τη μόδα – και μάλιστα από το πιο εμβληματικό περιοδικό του χώρου. Η Vogue ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό τέλος στη χρήση γούνας, τόσο στις φωτογραφίσεις όσο και στις διαφημίσεις της, σύμφωνα με τις ανανεωμένες οδηγίες στον ιστότοπο της μητρικής της εταιρείας, Condé Nast.

Οι νέοι κανονισμοί θα επηρεάσουν επίσης και άλλα έντυπα του ομίλου, όπως τα: The New Yorker, Vanity Fair και GQ. Η απόφαση θεωρείται καθοριστική, ιδίως για τη Vogue, που εδώ και δεκαετίες καθόριζε τις τάσεις της μόδας και αντικατοπτρίζει την οριστική απομάκρυνση της βιομηχανίας από τη χρήση γούνας.

Η δημοτικότητα της γούνας έχει μειωθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία. Μεγάλοι οίκοι όπως οι Gucci, Prada, Versace, Michael Kors και Canada Goose έχουν ήδη σταματήσει να τη χρησιμοποιούν, ενώ το περιοδικό Elle επέβαλε πλήρη απαγόρευση σε όλες τις διεθνείς εκδόσεις του το 2021.

Η μόδα μπαίνει σε νέα εποχή

Το 2024, ωστόσο, ένα απρόσμενο trend έκανε την εμφάνισή του στο TikTok: το λεγόμενο «mob wives aesthetic», εμπνευσμένο από το ομώνυμο ριάλιτι του VH1 (2011–2016), που παρακολουθούσε τις συζύγους και συντρόφους μαφιόζων στη Νέα Υόρκη. Η αισθητική του βασιζόταν στην υπερβολή, με μεγάλες γούνες, animal prints, χρυσά κοσμήματα, έντονο μακιγιάζ και λαμπερό δέρμα να κάνουν την εμφάνισή τους, σηματοδοτώντας μια ηχηρή αντίδραση στη μίνιμαλ «clean girl» τάση των προηγούμενων ετών.

Το Vogue είχε τότε δημοσιεύσει μια σειρά άρθρων που εξέταζαν τα ηθικά όρια αυτής της «επιστροφής», ακόμη κι όταν οι γούνες ήταν vintage ή συνθετικές. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρωτοσέλιδα έγραφε: «Η γούνα επέστρεψε. Αυτό είναι πρόβλημα».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN η αλλαγή πολιτικής ήρθε ύστερα από εννιάμηνη εκστρατεία της οργάνωσης Coalition to Abolish the Fur Trade (CAFT), η οποία είχε οργανώσει διαμαρτυρίες έξω από εκδηλώσεις και κατοικίες στελεχών του περιοδικού σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Η οργάνωση χαιρέτισε την απόφαση της Condé Nast με ανακοίνωσή της την Κυριακή, κάνοντάς λόγο για «σημαντική νίκη για τα δικαιώματα των ζώων».

Αν και η εκτροφή ζώων για τη βιομηχανία έχει απαγορευθεί σε πολλές χώρες, εκατομμύρια εξακολουθούν να θανατώνονται κάθε χρόνο για τα δέρματά τους, σύμφωνα με τη διεθνή οργάνωση Humane Society International.