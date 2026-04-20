Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Μετά τις Σεϋχέλλες... χορεύει με τους Μασάι στην Αφρική

Ξέχασε για λίγο τις εξωτικές παραλίες και τους χυμούς καρύδας στις Σεϋχέλλες και είπε να ζήσει το δικό της «Lion King». Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ταξίδια της ζωής της, βρέθηκε στην «καρδιά» της Αφρικής, αποδεικνύοντας ότι το γνωστό τραγούδι της Έλλης Κοκκίνου από το 2003 μπορεί να γίνει... πραγματικότητα.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δεν ταξίδεψε μόνη, αλλά με τον καλό της φίλο Χάρη Σιανίδη. Το πρόγραμμα είχε τα πάντα: από σαφάρι στις αχανείς εκτάσεις της Κένυας και της Τανζανίας, μέχρι την αναζήτηση των «Big Five». Οι δυο τους είχαν την τύχη να δουν από κοντά τα πέντε εμβληματικά ζώα της Αφρικής: το λιοντάρι, τον αφρικανικό ελέφαντα, τη λεοπάρδαλη, τον μαύρο ρινόκερο και τον αφρικανικό βούβαλο.

Χορεύοντας με τη φυλή των Μασάι

Το highlight του ταξιδιού, όμως, ήταν η επίσκεψη σε ένα χωριό των Μασάι. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δεν έμεινε απλός παρατηρητής. Συμμετείχε ενεργά στους παραδοσιακούς χορούς της νομαδικής φυλής, με τους πολεμιστές Μασάι να της δείχνουν τα βήματα και τα εντυπωσιακά τους άλματα.

Το μοντέλο μοιράστηκε με τους χιλιάδες ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από την εμπειρία της, δείχνοντας να απολαμβάνει κάθε στιγμή της επαφής της με τον πολιτισμό της Ανατολικής Αφρικής. Μπορεί να μην είμαστε στο 2003, αλλά η Αλεξάνδρα σίγουρα έδωσε μια σύγχρονη, glamorous εκδοχή στο «πάμε για σαφάρι».