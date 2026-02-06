Αλέξανδρος Παρθένης: Η βουτιά από έναν ψηλό βράχο και το χειρουργείο στον αυχένα

Ο Αλέξανδρος Παρθένης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς - νωρίς» και μίλησε για ένα χειρουργείο που έκανε στον αυχένα, επειδή πριν χρόνια είχε πηδήξει από έναν βράχο για να κάνει βουτιά.

«Ήταν ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο, ήταν και πάρα πολλές οι ώρες του χειρουργείου. Είχε αρκετά μεγάλη επικινδυνότητα, γιατί είχε να κάνει με τον αυχένα μου.

Το καλό και το καθησυχαστικό που μου είχε πει τότε ο γιατρός μου, ήταν ότι αν είχα πάει να κάνουμε ένα χειρουργείο μετά από ένα ατύχημα με τη μηχανή, δεν θα ήξερε τι θα αντιμετωπίσει. Επειδή λοιπόν, ήξερε ακριβώς τι θα αντιμετωπίσει, ήταν εύκολο. Ήταν και αυτό που με καθησύχασε, γιατί γνωρίζοντας την επικινδυνότητα του χειρουργείου, του σημείου της επέμβασης, γιατί ήταν ψηλά στον αυχένα, μπήκα λίγο πιο ήρεμος. Και όλα ευτυχώς πήγαν καλά. Ήταν σταδιακό. Δηλαδή είχε ξεκινήσει από μια βλακεία που ‘χα κάνει και είχα πηδήξει από έναν ψηλό βράχο για να κάνω μια βουτιά. Από τότε ξεκίνησε το πρόβλημα» εξομολογήθηκε ο ηθοποιός - πρώην μοντέλο.

Και συμπλήρωσε: «Στην ουσία υπήρχε μία δισκοκήλη στον πέμπτο-έκτο αυχενικό σπόνδυλο, που πίεζε κατά καιρούς κάποια νεύρα, με άφηνε, με έπιανε, και κάποια στιγμή το 2009 μου έκανε μια κρίση και αποδείχτηκε ότι αυτή η κήλη που έκανε την προβολή, είχε σπάσει αυτό το κομμάτι και είχε μπει μέσα στο τμήμα της σπονδυλικής στήλης και μου είχε ακινητοποιήσει όλη την αριστερή πλευρά».