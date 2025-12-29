Τάσος Κωστής: «Έκανα ένα μεγάλο χειρουργείο και έπαιζα στο θέατρο με 32 αιματοκρίτη»

Για την απώλεια της συζύγου του με την οποία ήταν μαζί για 46 ολόκληρα χρόνια και για τα πρώτα Χριστούγεννα μακριά από το θεατρικό σανίδι μίλησε ο Χρήστος Κωστής, στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day».

«Έχω παίξει άρρωστος στο θέατρο. Όταν έκανα ένα μεγάλο χειρουργείο πριν από κάποια χρόνια, έπαιζα με 32 αιματοκρίτη. Δεν μπορούσα να ανέβω δυο σκαλοπάτια. Όταν έβγαινα στη σκηνή, πέταγα, μόλις κατέβαινα, είχα μια καρέκλα και καθόμουν. Δεν πήγαινα στο καμαρίνι γιατί δεν μπορούσα να πάω.

Μου είπε ο γιος μου «δεν θα καθίσεις δυο χρόνια;» ενώ εγώ δεν κάθισα ούτε μια μέρα. Πήγαινα με τα σωληνάκια και έκανα πρόβες, η δουλειά μου είναι αυτή. Ρώτησα βεβαίως τον γιατρό και μου είπε: «Άμα μπορείς, καν’ το. Από εμένα είσαι εντάξει».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην υποστήριξη της συναδέλφου του Κάτιας Δανδουλάκη: «Η Κάτια Δανδουλάκη μου είχε πει «όποτε είσαι έτοιμος θα ανοίξουμε». Μερικές φορές μάγκωνε το σαγόνι μου, δεν μπορούσα να μιλήσω, αλλά το έβαζα μέσα στον ρόλο».

Ενώ για την γυναίκα της ζωής του είπε: «Η γυναίκα μου ήταν σύζυγος και μάνα. Ήμουν τυχερός που τη συνάντησα και έζησα μαζί της 46 χρόνια, ευχαριστώ που υπήρξε στη ζωή μου».