Άλκηστις Πρωτοψάλτη για Σταύρο Ξαρχάκο: «Χρόνια πολλά, μαέστρο της καρδιάς μας»

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, με αφορμή τα 87α γενέθλια του Σταύρου Ξαρχάκου, ώστε να του ευχηθεί.

Συγκεκριμένα, η καταξιωμένη ερμηνεύτρια δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο εκφράζει την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της στον σπουδαίο συνθέτη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Χρόνια πολλά μαέστρο της καρδιάς μας. Σ' αγαπώ και θα σε ευγνωμονώ για ό,τι ζήσαμε και αισθανθήκαμε».

Δείτε την ανάρτηση της Άλκηστις Πρωτοψάλτη: