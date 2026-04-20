Αλλαγή τις εμπορικές ονομασίες των Plug-In Hybrid μοντέλων της Peugeot

Μεταξύ των κανονισμών που θα επιβληθούν από το μελλοντικό πρότυπο Euro 7, περιλαμβάνεται ένα νέο πρωτόκολλο έγκρισης τύπου, με την ονομασία GTR21, για τη συνδυαστική ισχύ του θερμικού κινητήρα και του/των ηλεκτροκινητήρα/ων στα plug-in hybrid μοντέλα.

Η Peugeot εφαρμόζει ήδη το νέο αυτό πρωτόκολλο. Ως αποτέλεσμα, μεταβάλλεται η επίσημη πιστοποιημένη ισχύς ορισμένων plug-in hybrid μοντέλων της. Τα συγκεκριμένα μοντέλα δεν υφίστανται καμία τεχνική τροποποίηση, γεγονός που σημαίνει ότι οι επιδόσεις, η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές ρύπων παραμένουν αμετάβλητες.

Η πιστοποιημένη συνδυαστική ισχύς των Peugeot 3008 και 5008 Plug-in Hybrid ανέρχεται πλέον σε 225 hp (166 kW). Οι νέες εμπορικές ονομασίες των μοντέλων είναι:

Peugeot 3008 Plug-In Hybrid 225

Peugeot 5008 Plug-In Hybrid 225

Η πιστοποιημένη συνδυαστική ισχύς του επερχόμενου νέου Peugeot 408 Plug-in Hybrid ανέρχεται πλέον σε 240 hp (177 kW). Η νέα εμπορική ονομασία του μοντέλου θα είναι: Peugeot 408 Plug-In Hybrid 240. Σας θυμίζουμε πως το πρότυπο Euro 7 θα εφαρμοστεί από τις 30 Νοεμβρίου 2026 για όλα τα νέα μοντέλα και από τις 30 Νοεμβρίου 2027 για όλα τα νέα οχήματα που διατίθενται προς πώληση.