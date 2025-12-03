Αλλάζει χέρια ο οίκος Versace: H Prada τον εξαγόρασε μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του οίκου Versace ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου ο έτερος ιταλικός όμιλος ειδών πολυτελείας Prada.

Η Prada υπέγραψε οριστική συμφωνία τον Απρίλιο για την αγορά της Versace από την αμερικανική Capri Holdings έναντι περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, μετά την ακύρωση της πώλησης από την Capri στην Tapestry καθώς είχε προηγηθεί προσφυγή των αντιμονοπωλιακών ρυθμιστικών αρχών.

Prada completed its acquisition of Italian rival Versace for over $1.5 billion after Capri Holdings' planned sale to Tapestry was blocked by antitrust regulators https://t.co/J1AiwGlU9T pic.twitter.com/by1mQg7E2T — Reuters (@Reuters) December 2, 2025

Αλλαγή σκυτάλης

Ο Lorenzo Bertelli, γιος των ιδιοκτητών Miucia Prada και Patricio Bertelli, δήλωσε στο Reuters τον Νοέμβριο ότι θα διατελέσει εκτελεστικός πρόεδρος της Versace μόλις ολοκληρωθεί η συγχώνευση.

«Είχαν ήδη υπάρξει επαφές κατά την περίοδο του COVID, υπήρχαν συνομιλίες ακόμη και πριν από την πώληση της Capri στην Tapestry. Όταν η συμφωνία ναυάγησε λόγω ζητημάτων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, επιστρέψαμε και προσπαθήσαμε να επιταχύνουμε τα πράγματα», δήλωσε ο Bertelli. «Ήταν κάτι που είχε γραφτεί εδώ και πολύ καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδρυμένη το 1978 από τον Gianni Versace στο Μιλάνο, η μάρκα που φημίζεται για την τολμηρή, λαμπερή αισθητική της θα ενταχθεί στις δύο κύριες ετικέτες του ομίλου - την ομώνυμη Prada και τη μικρότερη αλλά ταχέως αναπτυσσόμενη Miu Miu - σηματοδοτώντας μια απότομη στρατηγική αλλαγή για τον ιταλικό οίκο μόδας.

Ο Bertelli, ο οποίος πίεσε σθεναρά για την εξαγορά, δήλωσε ότι η Versace πληρούσε δύο βασικές προϋποθέσεις: να μην ήταν πολύ επικίνδυνη οικονομικά και να άξιζε τον κόπο, δεδομένου ότι η μάρκα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων στον κόσμο όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα.

Τον Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν ανακοινωθεί η συμφωνία με την Prada, η Donatella Versace παραιτήθηκε από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στον ρόλο. Ο Dario Vitale, πρώην διευθυντής σχεδιασμού της Miu Miu, ανέλαβε τον ρόλο.