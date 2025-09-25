Αλτσχάιμερ: Η έγκαιρη διάγνωση αλλάζει τα δεδομένα

Η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής, επηρεάζοντας όχι μόνο τη μνήμη και τη σκέψη των ασθενών, αλλά και την καθημερινότητα ολόκληρων οικογενειών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότεροι από 55 εκατ. άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη ζουν σήμερα με κάποια μορφή άνοιας, ενώ στη χώρα μας οι ασθενείς υπολογίζονται σε περίπου 400.000.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Αλτσχάιμερ, που τιμάται κάθε χρόνο στις 21 Σεπτεμβρίου, μάς υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και κυρίως της έγκαιρης διάγνωσης. Σε αυτόν τον τομέα, η ελληνική φαρμακευτική εταιρεία BIOKOSMOS πρωτοπορεί, έχοντας αναπτύξει και διαθέσει στην αγορά ένα από τα μόλις τρία αδειοδοτημένα ραδιοφάρμακα παγκοσμίως που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της νόσου.

Ένα καινοτόμο διαγνωστικό εργαλείο

Το νέο διαγνωστικό προϊόν της BIOKOSMOS αξιοποιείται σε εξετάσεις PET και επιτρέπει την ανώδυνη και απολύτως ασφαλή απεικόνιση των πλακών β-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο. Με αυτόν τον τρόπο, οι γιατροί έχουν πλέον τη δυνατότητα να εντοπίζουν τη νόσο σε πρώιμο στάδιο, πολύ πριν τα συμπτώματα επηρεάσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των ασθενών.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της εταιρείας BIOKOSMOS, Άγγελος Παγώνης, σημειώνει:

«Στόχος μας είναι να φέρνουμε την επιστήμη πιο κοντά στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Η διάγνωση του Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο δεν είναι απλώς ένα ιατρικό επίτευγμα, αλλά μια ευκαιρία να τους δοθεί χρόνος, ελπίδα και καλύτερη ποιότητα ζωής. Η εταιρεία μας συνεχίζει να επενδύει σταθερά στην καινοτομία και στις διεθνείς συνεργασίες, ώστε η Ελλάδα να βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων».

Γιατί όμως η έγκαιρη διάγνωση θεωρείται κρίσιμη; Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι αυτή δίνει και το πλεονέκτημα της έγκαιρης παρέμβασης. Παρότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική θεραπεία, τα νέα θεραπευτικά σκευάσματα που έχουν προσφάτως εγκριθεί, καθώς και αυτά που βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), υπόσχονται να καθυστερήσουν σημαντικά την εξέλιξη της νόσου. Για να είναι όμως αποτελεσματικά, προϋποθέτουν την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση. Εδώ βρίσκεται και η σημασία του νέου ραδιοφαρμάκου.

Η δέσμευση της BIOKOSMOS

Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες πορείας, η ελληνική φαρμακευτική εταιρεία έχει αποδείξει ότι η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία μπορεί να μεταφραστεί σε πραγματικό όφελος για τους ασθενείς. Από την πρωτοπορία στη διάγνωση του καρκίνου έως τη σημερινή συμβολή στην αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, η BIOKOSMOS συνεχίζει να χαράζει νέους δρόμους στον τομέα της Πυρηνικής Ιατρικής.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Αλτσχάιμερ μάς υπενθυμίζει ότι η μάχη με την άνοια είναι μακρά, αλλά η πρόοδος της επιστήμης προσφέρει ελπίδα.