Πώς μια διατροφή με πολλά λιπαρά μπορεί να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

Μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά κρύβει το «μυστικό» για τη διατήρηση της πνευματικής διαύγειας, σύμφωνα με νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι. Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι η υιοθέτηση της κετογονικής δίαιτας, που περιλαμβάνει πολλά λιπαρά κα χαμηλό ποσοστό υδατανθράκων, μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του εγκεφάλου, ειδικά σε ανθρώπους που έχουν γενετική προδιάθεση για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η διατροφή που αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου

Η έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Neurochemistry επικεντρώθηκε σε άτομα που φέρουν το γονίδιο APOE4, το οποίο συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης Αλτσχάιμερ. Σε πειραματικά μοντέλα διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες που ακολούθησαν κετογονική διατροφή παρουσίασαν πιο υγιή μικροχλωρίδα του εντέρου και υψηλότερη ενεργειακή δραστηριότητα στον εγκέφαλο σε σχέση με εκείνες που κατανάλωναν περισσότερους υδατάνθρακες. Οι άνδρες, ωστόσο, δεν φάνηκε να έχουν τα ίδια οφέλη, γεγονός που δείχνει ότι η ανταπόκριση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το φύλο.

Σύμφωνα με το SciΤech Daily, η κετογονική δίαιτα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος αντλεί ενέργεια. Συνήθως, το κύριο «καύσιμο» του εγκεφάλου είναι η γλυκόζη, που προέρχεται από τους υδατάνθρακες. Ωστόσο, τα άτομα που φέρουν το γονίδιο APOE4, ιδιαίτερα οι γυναίκες, δυσκολεύονται να τη μετατρέψουν αποτελεσματικά σε ενέργεια. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε νοητική έκπτωση. Με την κετογονική διατροφή, το σώμα αρχίζει να παράγει κετόνες, οι οποίες αποτελούν μια εναλλακτική και πιο «καθαρή» πηγή ενέργειας για τον εγκέφαλο. Έτσι, τα εγκεφαλικά κύτταρα τροφοδοτούνται καλύτερα και παραμένουν λειτουργικά για μεγαλύτερο διάστημα.

Η εξατομίκευση ως κλειδί για την πρόληψη του Αλτσχάιμερ

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η προσέγγιση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της «προσωποποιημένης διατροφής», δηλαδή της προσαρμογής του διαιτολογίου ανάλογα με τα γονίδια, το μικροβίωμα, το φύλο και την ηλικία κάθε ατόμου. Αντί να θεωρούμε πως ένα πρόγραμμα ταιριάζει σε όλους, η επιστήμη στρέφεται πλέον στην εξατομίκευση. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η πρόληψη των νευροεκφυλιστικών παθήσεων πρέπει να ξεκινά νωρίς, πολύ πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα μετά τα 65.

Στόχος στο επόμενο στάδιο είναι να εντοπιστούν τα άτομα που μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο από την κετογονική διατροφή, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Αυτού του είδους οι παρεμβάσεις, όπως εξηγούν, ενδέχεται να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο πρόληψης, εφόσον εφαρμοστούν εγκαίρως. Παράλληλα, η μελέτη βοηθά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το έντερο και ο εγκέφαλος «επικοινωνούν», επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση του άξονα εντέρου-εγκεφάλου.

Το μέλλον των ερευνών

Αν και τα αποτελέσματα προέρχονται από μελέτη σε ποντίκια, οι ειδικοί θεωρούν πως ανοίγουν τον δρόμο για στοχευμένες κλινικές έρευνες σε ανθρώπους. Εφόσον τα δεδομένα επιβεβαιωθούν, η κετογονική διατροφή θα μπορούσε να αποτελέσει μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική για την ενίσχυση της μνήμης και της γνωστικής λειτουργίας, ειδικά σε εκείνους που έχουν αυξημένο γενετικό κίνδυνο.