Αμάλ και Τζορτζ Κλούνεϊ: Τσακώνονται για τις συμβουλές που δίνουν στα παιδιά τους

Δύσκολοι καιροί για δίδυμα, ειδικά εάν είσαι και παιδί της Αμάλ και του Τζορτζ Κλούνεϊ! Το διάσημο ζευγάρι προσέχει πολύ τις συμβουλές που δίνει στα 8χρονα δίδυμα παιδιά του, αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι δυο τους βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με αυτά που βγαίνουν από το στόμα τους!

«Εκείνη απαντά κομψά, εγώ απαντώ στα σημαντικά»

Η Αμάλ και ο Τζορτζ μίλησαν στη βρετανική Vogue για το ξεχωριστό στιλ ανατροφής που δίνει ο καθένας στα παιδιά τους και αποκάλυψαν τις συμβουλές ζωής που δίνουν στα παιδιά τους, τον Αλεξάντερ και την Έλα που ήρθαν στον κόσμο τον Ιούνιο του 2017. «Μην ανακατεύετε σιτηρά και σταφύλι, νομίζω ότι είναι σημαντικό να το ξέρουν τα παιδιά, μην ανακατεύετε αυτά τα δύο», εξομολογήθηκε χαριτολογώντας ο Τζορτζ.

Τζορτζ Κλούνεϊ και Αμάλ Αλαμουντίν (IMAGO / ABACAPRESS)

Στη συνέχεια, η Αμάλ έδωσε μια πιο σοβαρή απάντηση στο θέμα λέγοντας: «Νομίζω ότι θέλουμε να παραμείνουν περίεργα, να κάνουν πολλές ερωτήσεις και να αμφισβητήσουν τα πράγματα που δεν έχουν νόημα για εκείνα, όπως πολλά από αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας». Ο Κλούνεϊ το ξαναγύρισε στην πλάκα προσθέτοντας: «Δείτε τη γυναίκα μου, αυτή απαντά κομψά, ενώ εγώ δίνω τις σημαντικές απαντήσεις» και έλαβε αμέσως απάντηση από την Αμάλ που αποκάλυψε ακόμα ένα πράγματα που λέει στα δίδυμα: «Ρωτήστε τον μπαμπά σας όταν πρόκειται για ποτά».