Αμάντα Χόλντεν: Γιορτάζει τα 55 και ποζάρει με αφόρητο sexyness επιδεικνύοντας τα δίμετρα πόδια της

Η Αμάντα Χόλντεν απέδειξε ότι πραγματικά η ηλικία δεν είναι παρά ένας αριθμός, στην τελευταία της φωτογράφιση, καθώς η σιλουέτα που μας αποκάλυψε για να γιορτάσει τα 55 της χρόνια είναι εκθαμβωτική.

Η σταρ του Britain's Got Talent, η οποία έγινε γνωστή τη δεκαετία του '90 ως διαγωνιζόμενη στο τηλεπαιχνίδι γνωριμιών Blind Date της Cilla Black, έδειχνε άκρως εντυπωσιακή στις φωτογραφίες που πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Καλλίγραμμη και γυμνασμένη, η ηθοποιός πόζαρε φορώντας ένα γκρι σακάκι και ένα ψηλόμεσο, λευκό μποξεράκι, αλλά και ένα μαύρο κορμάκι συνδυασμένο με ψηλοτάκουνες, μαύρες γόβες και έκλεψε τις εντυπώσεις, αποσπώντας τα κολακευτικά σχόλια των followers.

Η Αμάντα Χόλντεν έχει αποκαλύψει στο παρελθόν πώς διατηρεί την απίστευτη σιλουέτα της και έχει παραδεχθεί ότι η γιόγκα κουνταλίνι και οι προπονήσεις «Viking» δεν λείπουν από το πρόγραμμά της, όπως και το τρέξιμο, καθώς τρέχει τρία με τέσσερα μίλια την εβδομάδα.

«Δεν είμαι σκλάβα κανενός προγράμματος ομορφιάς ή γυμναστικής επειδή αγαπώ πάρα πολύ το φαγητό. Αλλά η συμφωνία που έκανα με τον εαυτό μου ήταν ότι έπρεπε να τρέχω για το ροζέ κρασί μου το καλοκαίρι και να τρέχω για το κόκκινο κρασί μου τον χειμώνα».

Η Αμάντα έχει αστειευτεί επίσης ότι «όλα είναι κατηφορικά από τα 20 σου», αλλά πρόσθεσε ότι, όπως και η Σερ, μπορείς να «γυρίσεις τον χρόνο πίσω» με σωστή διατροφή και άσκηση.

Θυμίζουμε ότι η σταρ είναι παντρεμένη από το 2008 με τον Chris Hughes, γνωρίστηκαν το 2003 και έχουν δύο κόρες, την 20χρονη Λέξι και την 14χρονη Χόλι.