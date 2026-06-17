Αμφισβήτηση Φάμελλου: Ποιος θα κάνει πρώτος το βήμα;

Μπορεί ο Σωκράτης Φάμελλος να περιμένει τον Αλέξη Τσίπρα και τον... Αύγουστο, μήπως και τον φωνάξει κανείς από την Αμαλίας, αλλά στον ΣΥΡΙΖΑ άπαντες βρίσκονται εν βρασμώ ζητώντας εδώ και τώρα συγκεκριμένο οδικό χάρτη με βάση την απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής.

Και επειδή κανείς από την ΕΛΑΣ δε δείχνει να ασχολείται με τα βάσανα της Κουμουνδούρου, οι πιέσεις εντείνονται προς το πρόσωπο του κ. Φάμελλου.

«Δεν ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ» είπε σήμερα στο ραδιόφωνο του ALPHA 9.89 ο Νίκος Παππάς τον οποίο «εκπαραθύρωσε» ο κ. Φάμελλος με συνοπτικές διαδικασίες πριν από τη χθεσινή Κοινοβουλευτική Ομάδα.

«Αυτή στιγμή δεν υπάρχει θέμα μομφής στον Φάμελλο, υπάρχει όμως θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Έχει αρμοδιότητα κατάρτισης προεκλογικού προγράμματος;» διερωτήθηκε ο κ. Παππάς που κομψά... υπενθύμισε ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης υπερασπίστηκε θερμά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής...

Η αμφισβήτηση του κ. Φάμελλου είναι δεδομένη, το ερώτημα για τους εναπομείναντες συριζαίους είναι ποιος θα κάνει πρώτος την κίνηση.