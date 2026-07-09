«Αν το casus belli δεν απασχολεί την τουρκική κοινή γνώμη, αποσύρετέ το»

«Αποσύρετέ το, αφού δεν σας κοστίζει πολιτικά». Αυτό είναι, σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, το ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα για το casus belli, με την ελληνική πλευρά να υποστηρίζει ότι, εφόσον η απειλή πολέμου δεν φαίνεται να απασχολεί την εσωτερική κοινή γνώμη της Τουρκίας, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για την άμεση και οριστική κατάργησή του.

«Αν το casus belli δεν απασχολεί την εσωτερική πελατεία στην Τουρκία, τότε είναι ακόμα πιο εύκολο να αποσυρθεί τώρα. Αποσύρεται και φεύγει», τονίζει χαρακτηριστικά η ίδια πηγή, ξεκαθαρίζοντας ότι η ελληνική θέση δεν πρόκειται να μεταβληθεί.



Όπως επισημαίνει, το casus belli δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να αξιολογείται με όρους δημοφιλίας ή πολιτικής απήχησης. Πρόκειται για μια επίσημη και τυπική απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, η οποία παραμένει ενεργή όσο δεν ανακαλείται επισήμως. «Δεν απομειώνεται επειδή το κοινό δεν το εισπράττει ή επειδή το κοινό δεν το γνωρίζει. Απομειώνεται μόνο με την οριστική απόσυρσή του», σημειώνει.

Η ίδια διπλωματική πηγή υπενθυμίζει ότι ο πρωθυπουργός έθεσε το θέμα για δεύτερη φορά μέσα στην Άγκυρα, υπογραμμίζοντας ότι η άρση του αποτελεί πάγια ελληνική θέση. Παράλληλα, διαμηνύει ότι όσο εξακολουθεί να υφίσταται επίσημη απειλή πολέμου σε βάρος της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει οποιαδήποτε συζήτηση για συμμετοχή της Τουρκίας στη συλλογική άμυνα της Ευρώπης.

Αναφερόμενη και στη «Γαλάζια Πατρίδα», η ίδια πηγή εκτιμά πως η μεγαλύτερη ζημιά από τη συγκεκριμένη αντίληψη δεν προκλήθηκε στην Ελλάδα, αλλά στην ίδια την Τουρκία, καθώς συνέβαλε στην υιοθέτηση μιας αναθεωρητικής πολιτικής με ευρύτερες επιπτώσεις για τη θέση της στην περιοχή.