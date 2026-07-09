Μητσοτάκης στο Economist: «Στην ελίτ του ΝΑΤΟ η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου του Economist.

Η συζήτηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία συγκεντρώνει πολιτικούς ηγέτες, εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμών, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ρομπέρτα Μετσόλα ανταλλάσσουν απόψεις για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της θεματολογίας του συνεδρίου.

«Η Ελλάδα πέτυχε ήδη από το 2026 τον στόχο που είχε τεθεί για το 2035»

Αναφερόμενος στις αμυντικές δαπάνες, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη επιτύχει τον στόχο που είχε τεθεί για το 2035.

Όπως είπε, «η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει, από το 2026, τον στόχο για το 2035. Αυτό μας βάζει, κατά κάποιο τρόπο, σε μία ελίτ ομάδα μόλις πέντε μελών του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν φτάσει σε αυτό το ορόσημο».

F-35 και Τουρκία: «Στενόμυαλη η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα»

Απαντώντας στη συζήτηση που έχει ανοίξει για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα εστιάζει υπερβολικά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποβαθμίζοντας, όπως είπε, τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο.

«Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν, στην Ελλάδα, περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι όταν υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις με την Τουρκία, αυτά συζητούνται απευθείας μεταξύ των δύο πλευρών.

«Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μία πολύ "στενόμυαλη" προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Ευρώπη απέδειξε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά την άμυνά της»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το σημαντικότερο μήνυμα από τη Σύνοδο ήταν η αύξηση των αμυντικών δαπανών από τις ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως ανέφερε, «το σημαντικό μήνυμα που βγήκε από τη Σύνοδο συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και, επίσης, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις ΗΠΑ και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε αιχμές και για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, μέρος των ελληνικών μέσων ενημέρωσης προσεγγίζει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

«Πάντα με εντυπωσιάζει ο τρόπος με τον οποίο μέρος του ελληνικού Τύπου καλύπτει αυτά τα θέματα, με μεγάλο βαθμό υπερβολής και μία αδυναμία κατανόησης των σύνθετων παραγόντων», ανέφερε.