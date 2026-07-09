Στο Πολεμικό Μουσείο το περίστροφο που πήρε από τον Ερντογάν ο Μητσοτάκης

Σίγουρα ο Ταγίπ Ερντογάν κέρδισε τις εντυπώσεις με το δώρο που επέλεξε να κάνει στους ηγέτες που πήραν μέρος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Γιατί δεν είναι σύνηθες να φεύγεις από μία Σύνοδο με ένα περίστροφο στις αποσκευές σου το οποίο έχει χαραγμένο το όνομά σου αλλά και... ένα κουτί από σφαίρες.

Ήδη οι περισσότεροι από τους ηγέτες - σύμφωνα με το Reuters - έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν με αυτό το προτότυπο δώρο που πήραν από την τουρκική Προεδρία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να το δωρίσει στο Πολεμικό Μουσείο ενώ αντίστοιχη κίνηση θα κάνει και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αφού πρώτα βέβαια τα περίστροφα απενεργοποιηθούν προκειμένου να καταστούν μη ενεργά.