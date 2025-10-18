Αναδάσωση και αναγέννηση στην Πεντέλη – Επίσκεψη του πρωθυπουργού στα έργα αποκατάστασης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα την Πεντέλη, και συγκεκριμένα την περιοχή όπου πραγματοποιείται αναδάσωση μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2024.



«Είχα την ευκαιρία να επιθεωρήσω τα έργα της αναδάσωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή φυτεύεται ήδη ένα μεγάλο τμήμα του βουνού και έως την επόμενη άνοιξη θα έχουν φυτευτεί, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, πάνω από ένα εκατομμύριο δενδρύλλια. Στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε το φυσικό περιβάλλον και να βοηθήσουμε την Πεντέλη να αναγεννηθεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός.



Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το κλειστό γυμναστήριο της Πεντέλης, το οποίο είχε καταστραφεί ολοσχερώς στη φωτιά πριν από έναν χρόνο. «Είχα δει τον χώρο κατεστραμμένο, όμως σήμερα, χάρη σε μια ευγενική χορηγία και τη δέσμευση που είχαμε αναλάβει, το γυμναστήριο όχι μόνο αποκαταστάθηκε, αλλά έγινε ακόμη καλύτερο από ό,τι ήταν. Το είπαμε και το κάναμε», τόνισε.

ΑΠΕ_ΜΠΕ

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Θέλω να κρατήσω μια λέξη από την προσφώνηση της δημάρχου, τη λέξη «προσπαθώ». Προσπαθούμε διαρκώς, κάθε μέρα, να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη. Σε δύσκολες συνθήκες, μέσα σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, είναι καθήκον μας να κρατάμε το σκάφος της πατρίδας σταθερό και ασφαλές. Και σας διαβεβαιώνω πως το πετυχαίνουμε».

Νέα μέτρα στήριξη

Μιλώντας σε πολίτες στα Μελίσσια ο πρωθυπουργός «προσπαθούμε κάθε για μέτρα στήριξης των νοικοκυριών στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας.

Εξαγγέλλουμε μέτρα στήριξης μέσα από μειώσεις φόρων και αυξήσεις επενδύσεων όταν οι πιο πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες φόρους και κόβουν επιδόματα.»