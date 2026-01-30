Ανακαλύφθηκε νέος δυνητικά κατοικήσιμος πλανήτης στο μέγεθος της Γης

Έναν νέο, δυνητικά κατοικήσιμο πλανήτη, σε σχετικά μικρή κοσμική απόσταση από το ηλιακό μας σύστημα, ανακάλυψαν αστρονόμοι, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Ο υποψήφιος εξωπλανήτης, με την ονομασία HD 137010 b, βρίσκεται περίπου 146 έτη φωτός μακριά, έχει μέγεθος παρόμοιο με της Γης και παρουσιάζει συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο τον Άρη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, είναι περίπου 6% μεγαλύτερος από τη Γη και περιστρέφεται γύρω από ένα άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian.

Η ανακάλυψη έγινε από διεθνή ομάδα επιστημόνων από την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τη Δανία, αξιοποιώντας δεδομένα που είχαν συλλεχθεί το 2017 από την αποστολή K2 του διαστημικού τηλεσκοπίου Kepler της NASA.

Όπως δήλωσε η Δρ. Chelsea Huang από το Πανεπιστήμιο του Νότιου Κουίνσλαντ (USQ), ο πλανήτης έχει τροχιά διάρκειας περίπου 355 ημερών, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι υπάρχει περίπου 50% πιθανότητα να βρίσκεται εντός της λεγόμενης κατοικήσιμης ζώνης του άστρου του.

Σχετικά κοντά στο ηλιακό μας σύστημα

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το άστρο γύρω από το οποίο περιστρέφεται ο HD 137010 b βρίσκεται σχετικά κοντά στο ηλιακό μας σύστημα. Όπως επισημαίνει η Huang, ο πλησιέστερος μέχρι σήμερα παρόμοιος πλανήτης σε κατοικήσιμη ζώνη, ο Kepler-186f, είναι τέσσερις φορές πιο μακριά και πολύ πιο αμυδρός.

Ο πλανήτης εντοπίστηκε όταν πέρασε μπροστά από το άστρο του, προκαλώντας μια ανεπαίσθητη μείωση της φωτεινότητας, ένα σήμα που ανιχνεύθηκε αρχικά από πολίτες επιστήμονες. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Δρ. Alexander Venner, ο οποίος συμμετείχε στο πρόγραμμα «Κυνηγοί Πλανητών» ήδη από τα μαθητικά του χρόνια.

«Ήταν μια απίστευτη εμπειρία να επιστρέψω σε αυτά τα δεδομένα και να συμβάλω σε μια τόσο σημαντική ανακάλυψη», δήλωσε ο Venner, ο οποίος πλέον έχει ολοκληρώσει το διδακτορικό του στο USQ.

Επιφυλακτικοί οι επιστήμονες

Παρά τον ενθουσιασμό, οι επιστήμονες παραμένουν επιφυλακτικοί. Η αστροφυσικός Sara Webb από το Πανεπιστήμιο Swinburne, που δεν συμμετείχε στην έρευνα, τόνισε ότι απαιτούνται περισσότερες παρατηρήσεις για να επιβεβαιωθεί ο πλανήτης, καθώς μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί μόνο μία διέλευση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο HD 137010 b θα μπορούσε να είναι και ένας λεγόμενος «σούπερ παγωμένος κόσμος», με μεγάλες ποσότητες νερού, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται σε παγωμένη μορφή, καθώς η επιφανειακή θερμοκρασία εκτιμάται ότι μπορεί να πέφτει κάτω από -70°C.

Οι ερευνητές, πάντως, θεωρούν βέβαιο ότι ο πλανήτης θα αποτελέσει πρωταρχικό στόχο παρατήρησης για την επόμενη γενιά τηλεσκοπίων, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες απαντήσεις στο ερώτημα της ζωής πέρα από τη Γη.