Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το «εσωτερικό Erasmus»

Τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας στα ΑΕΙ, που αφορά στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2025-26, είναι διαθέσιμα από σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ που υπέβαλαν αίτηση το χρονικό διάστημα 1 έως 4 Δεκεμβρίου 2025, για συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησής τους στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρειαστεί χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη γραμματεία της σχολής ή του τμήματός τους, για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (πχ φοιτητική ταυτότητα, Εύδοξος κτλ) του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας (αποκαλούμενο και «εσωτερικό Erasmus») για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 έχουν ως εξής:

Χειμερινό εξάμηνο: 54 αιτήσεις εκ των οποίων 51 ήταν οι επιτυχόντες.

Εαρινό εξάμηνο: 82 αιτήσεις εκ των οποίων 70 ήταν οι επιτυχόντες.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του εν λόγω προγράμματος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου τμήματος ή μονοτμηματικής σχολής άλλου ΑΕΙ, από αυτό που είναι εγγεγραμμένοι. Όπως επισημαίνεται από πλευράς υπουργείου, με αυτόν τον τρόπο «επιτυγχάνεται η καλλιέργεια πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και η προαγωγή της διεπιστημονικότητας των σπουδών».