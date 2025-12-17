Το Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφει στο πρόγραμμα Erasmus - Τι θα γίνει με τα δίδακτρα Ευρωπαίων φοιτητών

Μια συμφωνία για την επανένταξη στο Erasmus, το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη, στο πλαίσιο της προσπάθειας της βρετανικής κυβέρνησης για στενότερες σχέσεις με τις Βρυξέλλες.

Οι τελικές λεπτομέρειες της ανακοίνωσης συμφωνήθηκαν από τις δύο πλευρές την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, με ένα σχέδιο που θα επιτρέπει στους φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα σε ολόκληρη την ΕΕ από τον Ιανουάριο του 2027, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Guardian.

Οι Βρετανοί φοιτητές θα μπορούν να συμμετέχουν σε τοποθετήσεις επαγγελματικής κατάρτισης σε όλη την Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, καθώς και σε ανταλλαγές σπουδών μεταξύ πανεπιστημίων.

Πιστεύεται ότι οι υπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου επιθυμούν να επεκτείνουν τα οφέλη του προγράμματος πέρα ​​από τις παραδοσιακές ακαδημαϊκές ανταλλαγές προπτυχιακών φοιτητών σε ένα ευρύτερο τμήμα του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών όπου υπάρχει ψήφος υπέρ του Brexit.

Τι θα ισχύσει για τους Ευρωπαίους φοιτητές στη Βρετανία

Σύμφωνα πάντα με τον Guardian, αναμένεται να υπάρξει απαλλαγή από τα διεθνή δίδακτρα για τους φοιτητές της ΕΕ που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώνουν το ισοδύναμο των εγχώριων διδάκτρων, τα οποία έχουν ανώτατο όριο τις 9.535 λίρες ετησίως.

Σε αντάλλαγμα, οι φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίζουν να πληρώνουν τα τυπικά εγχώρια δίδακτρα στο πανεπιστήμιο καταγωγής τους κατά τη διάρκεια του έτους σπουδών στην Ευρώπη. Θα ήταν επιλέξιμοι για επιχορήγηση που θα τους βοηθήσει να καλύψουν το πρόσθετο κόστος διαβίωσης στο εξωτερικό.

Όλοι οι Βρετανοί που σπουδάζουν στην ΕΕ εκτός του προγράμματος θα πληρώνουν υψηλότερα διεθνή δίδακτρα, ενώ οι Ευρωπαίοι φοιτητές σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου θα πληρώνουν διεθνή δίδακτρα έως και 38.000 λίρες ετησίως.

Ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης Στάρμερ για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νικ Τόμας-Σάιμοντς, και ο ομόλογός του της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες την περασμένη Τετάρτη για να αξιολογήσουν τις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις και πιστεύεται ότι ήρθαν σε κάποια συμφωνία.

Πάγιο αίτημα κρατών-μελών της ΕΕ η επιστροφή της Βρετανίας στο πρόγραμμα

Η επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα Erasmus αποτελούσε εδώ και καιρό πάγιο αίτημα των πρωτευουσών της ΕΕ στο πλαίσιο των συνομιλιών για «επανεκκίνηση». Αυτό θα επιτρέψει στους νέους Ευρωπαίους να ζουν και να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για αρκετά χρόνια και στους Βρετανούς να κάνουν το ίδιο στην Ευρώπη.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο πριν από δύο εβδομάδες ότι «πρέπει να πλησιάσουμε περισσότερο» την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι θα «πρέπει να έχουν ενηλικιωθεί» σχετικά με αυτό και να αποδεχτούν ότι θα απαιτούσε «αντισταθμίσεις».

Τέλος, κυβερνητικές πηγές δήλωσαν στον Guardian ότι ο πρωθυπουργός επιδιώκει μια «επαναληπτική» διαδικασία με την ΕΕ και ότι στην επόμενη ετήσια Σύνοδο Κορυφής για την επανεκκίνηση, που αναμένεται την άνοιξη, θα τεθούν νέα ζητήματα στο τραπέζι.

