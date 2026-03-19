Ανανέωση συνεργασίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με το Freenow by Lyft

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με το Freenow by Lyft, (taxi app) και Επίσημο Regional Χορηγό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Η συνεργασία έχει ξεκινήσει από το 2023, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική στήριξη και τη κοινή δέσμευση των δύο πλευρών στη βελτίωση της εμπειρίας μετακίνησης των φιλάθλων στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της ανανεωμένης συνεργασίας, δημιουργείται ειδικό και αποκλειστικό σημείο επιβίβασης και αποβίβασης Freenow στο γήπεδο της Τούμπας. Το σημείο αυτό έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει γρήγορη και οργανωμένη πρόσβαση στο γήπεδο, συμβάλλοντας στην καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας, διευκολύνοντας τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες.

Με έναν από τους μεγαλύτερους στόλους οχημάτων στη Θεσσαλονίκη, το Freenow εξασφαλίζει στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που θέλουν να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους, αξιόπιστες, άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις προς και από το γήπεδο της Τούμπας. Οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν ως προορισμό ή σημείο επιβίβασης το «Γήπεδο Τούμπας» απευθείας μέσα από την εφαρμογή, απολαμβάνοντας επαγγελματική εξυπηρέτηση από έμπειρους οδηγούς ταξί, τόσο πριν όσο και μετά τη λήξη των αγώνων.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο του Freenow για την αναβάθμιση της εμπειρίας μετακίνησης σε μεγάλες αστικές περιοχές και αθλητικά γεγονότα, ενισχύοντας τη σύνδεσή της με το κοινό της Βόρειας Ελλάδας. Μέσα από στοχευμένες συνεργασίες και πρωτοβουλίες με τοπικό αποτύπωμα, το Freenow επιδιώκει να προσφέρει σύγχρονες, αξιόπιστες και εύκολες λύσεις μετακίνησης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών, σε περισσότερες από 20 πόλεις, σε όλη την Ελλάδα.

O Υπεύθυνος Χορηγιών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιορδάνης Βασιλειάδης, ανέφερε: «Για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η εμπειρία του φιλάθλου ξεκινά πριν την είσοδο στο γήπεδο. Μέσα από τη συνεργασία με το Freenow by Lyft, προσφέρουμε μια σύγχρονη λύση μετακίνησης προς και από το γήπεδο, διευκολύνοντας την πρόσβαση και προσθέτοντας επιπλέον αξία τις ημέρες των αγώνων.»

Η Γενική Διευθύντρια της Freenow Ελλάδας, Άσπα Τοπαλίδου, τόνισε σχετικά: «Η Θεσσαλονίκη και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχουν ξεχωριστή θέση για το Freenow by Lyft. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους φιλάθλους μια άνετη και αξιόπιστη εμπειρία μετακίνησης τις ημέρες των αγώνων. Θέλουμε η διαδρομή προς και από το γήπεδο να είναι εξίσου θετική εμπειρία με τον ίδιο τον αγώνα.»