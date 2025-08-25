Αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητά ο Δουδωνής

Τη διεξαγωγή αναπληρωματικών εκλογών για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών οι οποίοι εξέπεσαν του βουλευτικού αξιώματος με απόφαση του Εκλογοδικείου, ζητά ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Με την επανεκκίνηση των κοινοβουλευτικών εργασιών, μετά από την καθιερωμένη Αυγουστιάτικη ανάπαυλα, ο κοινοβουλευτικός τομεάρχης Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο για την πλήρωση των τριών κενών εδρών των Σπαρτιατών, υποστηρίζοντας ότι είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτο η Βουλή να λειτουργεί με λιγότερους από 300 βουλευτές και τονίζοντας πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις σχετικές έδρες.

«Η παρούσα Βουλή δεν βρίσκεται στο τελευταίο έτος της συνταγματικά προβλεπόμενης τετραετούς θητείας της και οι κενές έδρες υπόκεινται στην υποχρεωτική αναπλήρωση. Συνεπώς, η κυβέρνηση δεν έχει διακριτική ευχέρεια, αλλά συνταγματική υποχρέωση να προβεί άμεσα στη προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών για την πλήρωση των ανωτέρω εδρών», αναφέρει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως η μη προκήρυξη των εκλογών δημιουργεί πρόβλημα θεσμικής αντιπροσώπευσης στις εκλογικές περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών, καθώς οι πολίτες των εν λόγω περιφερειών τυγχάνουν υπό-εκπροσώπησης στην ελληνική Βουλή.

Στο δικαστήριο έχουν προσφύγει δύο υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Θανάσης Γλαβίνας που υπογραμμίζουν πως θα είχαν εκλεγεί στη Βουλή εάν δεν είχε επιτραπεί στο κόμμα των Σπαρτιατών να κατέβει στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, όπως θα έπρεπε κατά την άποψη τους να είχε συμβεί.



Οι συνήγοροι των δύο προσφευγόντων βουλευτών επικαλέστηκαν την ποινική δίωξη σε βάρος των βουλευτών που εξελέγησαν με τους "Σπαρτιάτες" για το αδίκημα της παραπλάνησης του εκλογικού σώματος, μετά από τις καταγγελίες του ίδιου του Βασίλη Στίγκα για εξωκοινοβουλευτικά κέντρα που ελέγχουν το κόμμα του.