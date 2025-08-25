Δημήτρης Διαμαντίδης: Διεκδικεί δικαίωση και ενισχύει τον θεσμικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και παρ΄ότι πρώτος σε σταυρούς προτίμησης στην περιφέρεια Β Πειραιώς, βρέθηκε εκτός Βουλής στις εκλογές του 2023 λόγω της εισόδου των «Σπαρτιατών» στη Βουλή. Μετά όμως την καθοριστική απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου που έκρινε έκπτωτους τρεις βουλευτές τους, ο δρόμος ανοίγει για την πλήρωση των κενών εδρών.

«Συνταγματικά ανεπίτρεπτο»

Ο ίδιος ο κ. Διαμαντίδης, αλλά και ο υποψήφιος βουλευτής Θανάσης Γκλαβίνας, έχουν ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας τη θέση που δικαιούνται, μετά την απόφαση του εκλογοδικείου να εκπέσουν οι τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών και να μείνει η Βουλή με 297 βουλευτές. Η στάση τους δεν αποτυπώνει μόνο μια προσωπική πολιτική διεκδίκηση αλλά κυρίως την προσήλωσή του στις αρχές της συνταγματικής νομιμότητας και της δημοκρατικής τάξης. Όπως σημειώνει και ο κοινοβουλευτικός τομεάρχης Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτο η Βουλή να λειτουργεί με λιγότερους από 300 βουλευτές και για αυτό η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών.

«Η παρούσα Βουλή δεν βρίσκεται στο τελευταίο έτος της συνταγματικά προβλεπόμενης τετραετούς θητείας της και οι κενές έδρες υπόκεινται στην υποχρεωτική αναπλήρωση. Συνεπώς, η κυβέρνηση δεν έχει διακριτική ευχέρεια, αλλά συνταγματική υποχρέωση να προβεί άμεσα στη προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών για την πλήρωση των ανωτέρω εδρών», αναφέρει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας πως η μη προκήρυξη των εκλογών δημιουργεί πρόβλημα θεσμικής αντιπροσώπευσης στις εκλογικές περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών, καθώς οι πολίτες των εν λόγω περιφερειών τυγχάνουν υπό-εκπροσώπησης στην ελληνική Βουλή.



Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, δηλώνει «περήφανο» για τον θεσμικό του ρόλο στην υπόθεση των «Σπαρτιατών», υπογραμμίζοντας ότι στάθηκε από την πρώτη στιγμή απέναντι σε ακραία μορφώματα και έθεσε το ζήτημα στην πραγματική του διάσταση: ως θέμα δημοκρατίας και θεσμικής προστασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η υπόθεση Διαμαντίδη - Γκλαβίνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς συμβολίζει τη σύνδεση ανάμεσα στη θεσμική συνέπεια και την προσωπική πολιτική διαδρομή.