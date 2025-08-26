Δημήτρης Διαμαντίδης: «Ώρα να αποκατασταθεί η αδικία – Η δικαίωση επήλθε»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό μετά την καθοριστική απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε έκπτωτους τρεις βουλευτές των «Σπαρτιατών». Η απόφαση αυτή ανοίγει πλέον τον δρόμο για την πλήρωση των κενών εδρών, αποκαθιστώντας – όπως τονίζουν συνταγματολόγοι – τη συνταγματική νομιμότητα που είχε πληγεί.

«Ώρα να αποκατασταθεί η αδικία»

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Διαμαντίδης, σχολίασε με έμφαση την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για δικαίωση μετά από μήνες δικαστικού αγώνα. Ο ίδιος, αν και είχε βρεθεί εκτός Βουλής τον Ιούνιο του 2023 παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είχε το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων στη Β΄ Πειραιώς, υπογράμμισε ότι η μη πλήρωση των θέσεων των έκπτωτων βουλευτών συνιστούσε «κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος».

«Η δικαίωση επήλθε. Ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί η αδικία των 297 βουλευτών. Το Σύνταγμα είναι σαφές: η Βουλή πρέπει να αποτελείται από 300 μέλη», τόνισε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρώην βουλευτής Θανάσης Γκλαβίνας είχαν ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη για το ζήτημα.

Πίεση στην κυβέρνηση για άμεση λύση

Η εξέλιξη ενισχύει τον θεσμικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ και φέρνει την κυβέρνηση προ των ευθυνών της. Ο κοινοβουλευτικός τομεάρχης Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, κατέθεσε ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο για την πλήρωση των τριών κενών εδρών των Σπαρτιατών, υποστηρίζοντας ότι: «Είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτο η Βουλή να λειτουργεί με λιγότερους από 300 βουλευτές. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η επίμονη παράλειψη της Πολιτείας να καλύψει τις κενές έδρες δημιουργεί σοβαρά θεσμικά κενά και αμφισβητεί την ίδια τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου επαναφέρει τώρα την τάξη, αλλά και την υποχρέωση για άμεση θεσμική αποκατάσταση.

Επόμενο βήμα οι κάλπες

Όλα δείχνουν ότι η συζήτηση πλέον μεταφέρεται στο πότε και πώς θα διεξαχθούν οι αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες που κενώθηκαν. Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται σφοδρή, καθώς η είσοδος νέων βουλευτών στη Βουλή μπορεί να επηρεάσει τόσο τις ισορροπίες όσο και τις συμμαχίες στο Κοινοβούλιο.

Για το ΠΑΣΟΚ αλλά και τους Δημήτρη Διαμαντίδη και Θανάση Γκλαβίνα, η απόφαση αυτή συνιστά μια ξεκάθαρη δικαίωση και ταυτόχρονα μια ευκαιρία ενίσχυσης του θεσμικού τους ρόλου. Η «επιστροφή» της συνταγματικής τάξης στη Βουλή είναι πλέον στο επίκεντρο και, όπως όλα δείχνουν, η κυβέρνηση καλείται να δράσει άμεσα.