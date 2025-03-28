«Ανασχηματισμός» στο ΠΑΣΟΚ: Όλα τα ονόματα των νέων τομεαρχών

Φωτ. Intime
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Ο  Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε στον κομματικό «ανασχηματισμό» με στελέχωση των νέων τομέων του ΠΑΣΟΚ. Τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθεί επιτροπή την οποία θα απαρτίζουν πρώην πρόεδροι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, νυν και πρώην δημάρχους και περιφερειάρχες καθώς και εκλεγμένους στα όργανα της ΚΕΔΕ που είναι μέλη του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να προχωρήσουν στην οργάνωση του Τομέα Αυτοδιοίκησης. 

Όλα τα ονόματα των τομεαρχών 


ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ: 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΛΑΚΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΡΥΩΝΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΝΙΚΗ

ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΠΕΡΗΝ-ΝΤΕΛΙ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑΓΑΝΗΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΑΛΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΒΑΝΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ

ΕΦΗ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΑΡΜΕΝΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΡΟΖΑ ΒΡΕΤΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ

ΜΙΛΤΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΕΝΤΖΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ​ΑΝΑΠΛ. ΓΡ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΡΦΗ ΔΩΡΟΘΕΑ   ΑΝΑΠΛ. ΓΡ. ΔΕΥΤΟΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΡ. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΠΛ. ΓΡ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΛΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΙΑΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ

ΛΑΜΠΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΑΝΙΔΗΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΤΑΒΡΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΤΣΗΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΒΙΚΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΗΡΩ ΔΟΥΜΑΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΑΤΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ

ΤΑΣΟΣ ΣΕΠΕΤΗΣ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΦΕΛΩΝΗ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΑΞΟΓΛΟΥ

ΛΙΛΥ ΚΑΡΑΒΙΑ

ΜΑΚΗΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΟΗ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΕΡΤΑΚΗΣ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡIΠΟΓΛΟΥ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΘΑΝΟΣ ΠΑΛΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΛΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΤΕΛΑΝΟΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΑΚΟΥ

ΒΑΛΙΝΗ ΛΟΥΣΚΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΣΠΑΝΑΚΟΣ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΤΑΣΟΣ ΔΑΡΣΙΝΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ

ΝΙΖΑΜΙ ΝΑΣΡΟΥΝΤΙΝ

ΣΤΑΘΗΣ ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΙΚΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΡΓΑΔΟΥ

ΔΩΡΑ ΓΟΥΛΑ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΝΙΚΟΣ ΚΙΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΝΟΜΟΔΗ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΗΝΟΒΓΙΟΥΔΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΟΥΔΗΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΑΡΙΣΤΕΑ ΚΑΖΑΚΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΕΡΣΗ ΚΟΚΚΟΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΛΗΣ

ΜΑΚΗΣ ΦΕΣΣΙΑΝ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΙΚΟΣ ΚΟΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΙΑΜΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΡΥΛΑΚΗΣ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ

ΕΡΣΗ ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΒΑΛΑ

ΜΑΡΙΑ ΔΡΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

ΒΑΣΩ ΧΟΧΛΑΚΑ

 

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΤΖΕΝΗ ΔΙΑΓΟΥΠΗ

 

 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΛΙΑΜΠΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΠΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛIΤΙΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΖΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΑΝΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΝΗΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΜΑΙΚ ΑΜΠΟΥ-ΧΑΝΤΜΠΑ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΑΝΙΩΤΗΣ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΣΜΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕΦΗ ΜΠΕΚΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΣΟΥΛΑ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ

ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΓΛΗ

ΠΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΛΛΗ ΦΡΕΓΓΙΔΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΗΚΑΣ

ΜΕΛΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΤΕΛΛΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΦΟΥΛΒΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥΠΑΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΑΝΤΙΑ ΣΑΛΤΕΡΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΙΡΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΤΣΑΚΗ

ΒΑΣΙΑ ΜΑΔΕΣΗ

ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΙΝΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ

 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ, ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΣΠΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΜΟΥΤΑΦΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΤΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΙΧΑΛΗΣ ΑΕΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΡΙΣ ΖΑΧΜΑΝΙΔΟΥ

ΕΥΗ ΚΑΛΠΑΤΣΙΝΙΔΟΥ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΑΝΟΣ ΒΑΡΔΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΟΥΛΑΚΗ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ

ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΩΣΤΑΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑΝΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΑΝΟΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΒΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΛΙΝΑ ΒΕΡΥΚΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ

ΕΒΙΝΑ ΤΣΑΤΣΑΝΗ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΤΣΙΟΣ

 

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΕΖΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ

  

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

 

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΟΣ

 

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΟΥ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΖΙΩΓΚΑΣ

ΜΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΪΚΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

 

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