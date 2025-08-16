Αναστασία Γιούσεφ: «Με κατηγορούν και λένε ανακρίβειες - Έχω ενημερώσει τον δικηγόρο μου»

Σε αναφορές που έχουν γίνει εις βάρος της με «κατηγορίες» και «ανακριβή στοιχεία» απαντά η γνωστή influencer Αναστασία Γιούσεφ.

Μέσω ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η Αναστασία Γιούσεφ τονίζει χαρακτηριστικά ότι «κατηγορίες και ανακριβή στοιχεία για το όνομά μου δεν ανέχομαι» και απευθύνει έκκληση «να κατέβουν άμεσα» τα σχετικά δημοσιεύματα.

Ειδικότερα, στο βίντεο που δημοσίευσε το Σάββατο 16 Αυγούστου, αναφέρει: «Είμαι σε διακοπές και προσπαθώ να μην δώσω σημασία, όμως κάποια δημοσιεύματα που με κατηγορούν και λένε ανακριβή στοιχεία για το όνομά μου, πραγματικά δεν με αφήνουν. Έχω ενημερώσει την δικηγόρο μου. Παρακαλώ πολύ να κατέβουν όλα αυτά, γιατί θα προβώ σε άλλες ενέργειες. Ευχαριστώ!»