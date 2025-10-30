Ελλάδα Λάρισα φάρσα Αστυνομία Local News

Αναστάτωση στη Λάρισα: Κινούνταν με αγροτικό και «μπουγέλωναν» τους περαστικούς- Επενέβη η αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επίδοξοι φαρσέρ προσήχθησαν από τις Αρχές.

Φωτο αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φωτο αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (29/10) στη Λάρισα, όταν η αστυνομία ειδοποιήθηκε για ένα αγροτικό αυτοκίνητο που κινούταν στην περιοχή της ΔΕΥΑΛ, από το οποίο εκτοξεύονταν... νερά στους περαστικούς.

Οι επιβαίνοντες φαίνεται ότι είχαν διάθεση για νυχτερινό «μπουγέλωμα», ωστόσο δεν την ίδιο κέφι δεν φαίνεται ότι είχαν οι «παθόντες» οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα με ένα περιπολικό και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα, όπως και έγινε τελικά, ενώ φέρονται να υπήρξαν προσαγωγές.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Λάρισα φάρσα Αστυνομία Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader