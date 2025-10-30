Αναστάτωση στη Λάρισα: Κινούνταν με αγροτικό και «μπουγέλωναν» τους περαστικούς- Επενέβη η αστυνομία

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (29/10) στη Λάρισα, όταν η αστυνομία ειδοποιήθηκε για ένα αγροτικό αυτοκίνητο που κινούταν στην περιοχή της ΔΕΥΑΛ, από το οποίο εκτοξεύονταν... νερά στους περαστικούς.

Οι επιβαίνοντες φαίνεται ότι είχαν διάθεση για νυχτερινό «μπουγέλωμα», ωστόσο δεν την ίδιο κέφι δεν φαίνεται ότι είχαν οι «παθόντες» οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα με ένα περιπολικό και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα, όπως και έγινε τελικά, ενώ φέρονται να υπήρξαν προσαγωγές.