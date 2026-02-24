Αναβαθμίζεται το συσσίτιο στρατιωτών: Πρώτη φορά περιλαμβάνονται και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Αναβαθμίζεται το συσσίτιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς αυξάνονται τα ημερήσια αντίτιμα τροφής για οπλίτες, σπουδαστές και στελέχη, ενώ περιλαμβάνονται για πρώτη φορά και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, προβλέπεται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 12 εκατ. ευρώ για το 2026 και τα επόμενα χρόνια, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της χορηγίας τροφής σε είδος για τους οπλίτες θητείας, τους σπουδαστές παραγωγικών σχολών και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ποιοι επωφελούνται και πόσο αυξάνεται η χορηγία

Το ημερήσιο αντίτιμο τροφής για τους οπλίτες θητείας ανεβαίνει από 3,84–4,50 ευρώ σε 6,40 ευρώ. Οι σπουδαστές Παραγωγικών Σχολών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, οι εκπαιδευόμενοι ειδικών δυνάμεων και όσοι συμμετέχουν σε ασκήσεις θα λαμβάνουν πλέον 7,30 ευρώ ημερησίως. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται για πρώτη φορά οι βρεφονηπιακοί σταθμοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εξορθολογισμός και ενιαία πρότυπα τροφοδοσίας

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Τροφοδοσίας μειώνει τις κατηγορίες δικαιούχων από 32 σε 4 και τις κλίμακες από 6 σε 3, ενώ θεσπίζει κοινό αντίτιμο και για τους τρεις Κλάδους. Υιοθετούνται σύγχρονοι διατροφικοί κανόνες, ενώ δημιουργείται Διακλαδικός Κανονισμός Μαγειρικής για ενιαία διαχείριση της τροφοδοσίας, με πρόβλεψη θεμάτων υγιεινής, οργάνωσης και ασφάλειας τροφίμων.