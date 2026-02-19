Δένδιας: «Τελειώνει η θητεία-παρωδία, απέναντί μας μια ζωντανή απειλή, 10 φορές μεγαλύτερη»

Με αιχμές για «θητεία-παρωδία» και με σαφή αναφορά σε «ζωντανή απειλή» από την Τουρκία, ο Νίκος Δένδιας έδωσε το στίγμα της νέας στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στον Αυλώνα.



Ο υπουργός, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, βρέθηκε στο ΚΕΝ του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων, ενόψει της κατάταξης της 2026 Α΄ ΕΣΣΟ, προκειμένου να ελέγξει την ετοιμότητα της λεγόμενης «Νέας Θητείας». Το μήνυμά του προς τη στρατιωτική ηγεσία ήταν σαφές: το παλιό μοντέλο στις Ένοπλες Δυνάμεις τελειώνει.

«Έχουμε απειλή, ζωντανή απειλή»

Απευθυνόμενος στους διοικητές των Κέντρων Εκπαίδευσης, ο κ. Δένδιας χρησιμοποίησε ασυνήθιστα σκληρή γλώσσα: «Η θητεία μέχρι τώρα, τη λέμε αγγαρεία, στην πραγματικότητα είναι παρωδία. Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται. Αυτό το “παραμύθι” πρέπει να πάρει ένα τέλος», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Στο ίδιο πλαίσιο, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο γεωπολιτικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει «απειλή, ζωντανή απειλή», η οποία – όπως είπε – «είναι 10 φορές μεγαλύτερή μας», σαφής αναφορά στη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας. Η αποστροφή αυτή ερμηνεύεται ως πολιτικό μήνυμα εσωτερικής συσπείρωσης, αλλά και ως σήμα αυστηροποίησης της εκπαίδευσης των στρατευσίμων.

Ο υπουργός κάλεσε τη στρατιωτική ηγεσία να αναλάβει πλήρως την ευθύνη της μεταρρύθμισης, προαναγγέλλοντας αιφνιδιαστικές επισκέψεις και αυστηρούς ελέγχους στην εφαρμογή των νέων μέτρων. «Θα υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στον εφοδιασμό, στην τροφοδοσία. Οι στρατεύσιμοι πρέπει να τρώνε καλά. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει έναν νέο Κανονισμό και η τήρησή του θα ελεγχθεί αυστηρότατα από τη Γενική Επιθεώρηση Στρατού, με διαφορετική σύνθεση, με διαφορετική θερμιδική ανάλυση, με διατροφολόγους οι οποίοι θα προσέχουν ώστε οι στρατιώτες μας να τρώνε καλά», συμπλήρωσε.



Είπε ακόμη πως υπάρχει κι ένα στοιχειωδώς αξιοπρεπές αντιστάθμισμα στη θητεία: «Δηλαδή, από 8 ευρώ τον μήνα, 100 ευρώ τον μήνα, ώστε η οικογένεια να μην χρειάζεται κι αυτή να συνεισφέρει τουλάχιστον για τους καφέδες του νέου στρατιώτη. Βεβαίως, αυτή είναι μια μακρά πορεία. Ξεκινάμε τώρα. Αποτελεί κομμάτι της «Ατζέντας 2030», θα υπάρχει καινούργια στολή, καινούργιος εξοπλισμός. Στην πραγματικότητα τα αλλάζουμε όλα. Αλλά κάνουμε το πρώτο σημαντικό βήμα».



Ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε για την υλοποίηση των μέτρων της «Νέας Θητείας» και συνομίλησε με τους Διοικητές των ΚΕΝ και ΣΥΠΟ όλης της χώρας, οι οποίοι παρέστησαν στην επίσκεψη. Επίσης, παρακολούθησε επίδειξη των διαδικασιών υποδοχής, κατάταξης και εκπαίδευσης της 2026 Α΄ ΕΣΣΟ, εκπαιδευτικές δράσεις, όπως πυρ και κίνηση με πραγματικά πυρά, επίδειξη εξομοιωτών ΣμηΕΑ και εξομοιωτή βολής φορητού οπλισμού. Επιπρόσθετα, μετέβη στο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας (ΚΕΜΕΦ), όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών.

Από τη «θητεία-αγγαρεία» στη «θητεία με ουσία»

Στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο κ. Δένδιας είπε: «Ήρθα σήμερα εδώ, στον Αυλώνα, στο πιο μεγάλο Κέντρο Κατάταξης, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον Αρχηγό Στρατού και τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού για να ελέγξουμε την ολοκλήρωση των προετοιμασιών για την κατάταξη της Α΄ ΕΣΣΟ της νέας θητείας. Όλοι οι Έλληνες ξέρουμε ότι η θητεία μέχρι τώρα, ήταν μια "θητεία-αγγαρεία", για να μην πω κάτι χειρότερο, μια "θητεία-παρωδία", τουλάχιστον σε ένα μεγάλο κομμάτι των στρατευσίμων. Επιχειρούμε λοιπόν αυτά να τα αλλάξουμε, να υπάρχει μια θητεία με ουσία, μια θητεία η οποία συνιστά ευκαιρία για τον στρατευμένο, για την οικογένειά του, για την αγορά εργασίας, για την Πατρίδα μας.

»Χρειαζόμαστε τον Στρατό των Πολιτών, αυτή είναι η ελληνική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Για να υπάρχει όμως ένας Στρατός Πολιτών, θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση στις σύγχρονες μεθόδους μάχης στον 21ο αιώνα. Αναφέρομαι στα drones, στα αντι-drones, στους εξομοιωτές, σε ό,τι συνιστούν σήμερα τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης ενός Μαχητή».

Κατά την επίσκεψη του Υπουργού στο ΚΕΜΕΦ παρευρέθησαν, επίσης, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού (ΓΕΠΣ/ Διοικητής EU-OHQ), Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο Διοικητής ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ Υποστράτηγος Αναστάσιος Δημουλάς, ο Διευθυντής ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ/ΔΕΚΠ Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Μπασιάς και οι Διοικητές των ΚΕΝ και των ΣΥΠΟ.