Γυναίκες 20 - 26 ετών στον στρατό: Έρχεται τον Απρίλιο, η διαδικασία επιλογής και τα ισχυρά κίνητρα

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για την εθελοντική στράτευση γυναικών, καθώς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο αρμόδιο Επιτελείο δρομολογούνται οι τελευταίες ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έως τα μέσα Απριλίου αναμένεται να έχει δημοσιευθεί η «πρόσκληση κατάταξης», ανοίγοντας τον δρόμο για την υποβολή των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες. Στόχος, όπως ορίζει το νέο νομοσχέδιο, είναι οι πρώτες εθελόντριες να περάσουν το κατώφλι των Ενόπλων Δυνάμεων έως τα τέλη Ιουνίου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών και προβλέπει 12μηνη θητεία. Οι πρώτες εθελόντριες θα παρουσιαστούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία, όπου έχει ήδη διαμορφωθεί η απαραίτητη υποδομή για τη φιλοξενία μίας πιλοτικής μονάδας με δύναμη έως 200 εθελόντριες. Σημειώνεται πως μελλοντικά ο αριθμός των Ελληνίδων που θα προσκαλείται σε κατάταξη θα καθορίζεται ανά ημερολογιακό έτος.

Οι εθελόντριες θα αποκτούν στρατιωτική ιδιότητα, όμοια με αυτή των ανδρών που κατατάσσονται για την εκπλήρωση της κύριας στρατιωτικής τους υποχρέωσης και υπάγονται στους ίδιους στρατιωτικούς νόμους και κανονισμούς.

Όσες εκπληρώνουν εθελοντική στρατιωτική υπηρεσία, δύνανται να ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ). Όσες, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, απολύονται οριστικά, θα εγγράφονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς μέχρι τη συμπλήρωση του 40ού έτους της ηλικίας τους, και θα εντάσσονται στο «έφεδρο θήλυ προσωπικό».

Διαδικασία επιλογής και κατάταξης

Για την εκπλήρωση της εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας δύνανται να κατατάσσονται Ελληνίδες οι οποίες:

πληρούν τα ηλικιακά όρια,

είναι ικανές κατηγορίας πρώτης (Ι/1) έως δεύτερης (Ι/2),

δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη.

Η στρατιωτική υποχρέωση θα εκπληρώνεται αποκλειστικά σε μονάδες και υπηρεσίες του ΓΕΣ, ενώ οι εθελόντριες Ελληνίδες δύνανται να επιλέγονται και ως Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ), εφαρμοζόμενων των αντίστοιχων διατάξεων για τους άνδρες.

Κίνητρα

Μεταξύ των βασικών κινήτρων που προβλέπονται για τις γυναίκες που θα καταταγούν εθελοντικά στον Στρατό περιλαμβάνονται ουσιαστικά επαγγελματικά και κοινωνικά οφέλη:

Πρόσβαση σε στρατιωτικά νοσοκομεία και στρατιωτικές λέσχες,

Αναγνώριση του χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, ενισχύοντας το επαγγελματικό τους προφίλ,

Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την πρόσβαση στο Δημόσιο,

Δυνατότητα πρόσληψης ως ΕΠΟΠ (Επαγγελματίες Οπλίτες), σε αντικείμενο συναφές με τις δεξιότητες που θα έχουν αποκτήσει κατά τη 12μηνη θητεία,

Κατά προτεραιότητα πρόσληψη πτυχιούχων στις Ένοπλες Δυνάμεις ως πολιτικό προσωπικό, σε ειδικότητες όπως νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κ.ά.

Τα παραπάνω διαμορφώνουν ένα πλέγμα κινήτρων που συνδέει άμεσα την εθελοντική στράτευση με συγκεκριμένες επαγγελματικές προοπτικές και δυνατότητες εξέλιξης.