Σε εφαρμογή η νέα στρατιωτική θητεία - Όλα όσα αλλάζουν από σήμερα στις Ένοπλες Δυνάμεις

Σε εφαρμογή μπαίνει από σήμερα Τρίτη (24/2) το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις με την κατάταξη της Α' ΕΣΣΟ 2026 και τους στρατεύσιμους να παρουσιάζονται στις μονάδες από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, «η νέα θητεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισης "Ατζέντα 2030"».

Οι αλλαγές, όπως έχει υπογραμμίσει ο κ. Δένδιας, θεωρούνται επιβεβλημένες από την αναγκαιότητα προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα, τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τεχνολογικές εξελίξεις και τη νέα προσέγγιση στρατιωτικών επιχειρήσεων στις πρόσφατες συρράξεις.

Όπως έχει αποκαλύψει ο FLASH, κεντρική αλλαγή αποτελεί η αποκλειστική κατάταξη στον Στρατό Ξηράς, με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις όπου οι επαγγελματικές δυνατότητες επιβάλλουν την αυτεπάγγελτη μετάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό ή την Πολεμική Αεροπορία με απόφαση της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας.

Προβλέπει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του σύγχρονου μαχητή με την προσθήκη νέων αντικειμένων (από τον χειρισμό Drones έως τις Α' Βοήθειες) και τη σημαντική αναβάθμιση των υφισταμένων (πολλαπλασιασμός βολών, πορειών, ασκήσεων).

Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν, επιπλέον, την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του συσσιτίου, το νέο σύστημα υγειονομικών εξετάσεων στα κέντρα κατάταξης, τη μετάθεση του συνόλου των στρατεύσιμων σε επιχειρησιακές μονάδες μετά την εκπαίδευση, τη σημαντική αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης από 8,80 σε 100 ευρώ σε όσους υπηρετούν σε Θράκη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 50 ευρώ σε όσους υπηρετούν στην ενδοχώρα.

Αεροπορία και Ναυτικό: «Φύλλο πορείας» για Αυλώνα

Στις προσκλήσεις κατάταξης το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, πλέον καλούν τους στρατεύσιμους (κλάση 2008) να παρουσιαστούν στις 24 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα, στρατόπεδο το οποίο διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και υποδομές για το πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης.

Βασική εκπαίδευση: Από τέσσερις σε δέκα εβδομάδες

Η βασική εκπαίδευση, από τις τέσσερις εβδομάδες που ήταν μέχρι σήμερα, ανεβαίνει στις δέκα:

Πρώτο στάδιο εκπαίδευσης ολοκληρώνεται με την ορκωμοσία των οπλιτών στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, περιλαμβάνει την εκπαίδευση μαχητή στην οποία αναπτύσσεται πλήρως η επιχειρησιακή ικανότητα του οπλίτη.

Δεύτερο στάδιο εκπαίδευσης: σε Μονάδες Εκπαίδευσης Ειδικοτήτων της Μείζονος Διοίκησης ή του Σχηματισμού ή σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης. Κατά το στάδιο αυτό οι οπλίτες εκπαιδεύονται σε ειδικότητες και κάθετες δεξιότητες.

Τρίτο στάδιο εκπαίδευσης: στις μονάδες και αφορά στην επιχειρησιακή ένταξη των οπλιτών.

Όλοι θα μάθουν να χειρίζονται drone

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης όλοι οι νεοσύλλεκτοι, με στόχο την προσαρμογή στα σύγχρονα πεδία μάχης, θα περνούν από «σχολείο» εκπαίδευσης στη χρήση drone (First Person View), με το πρώτο εγχειρίδιο στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων να βρίσκεται ήδη στα Κέντρα Εκπαίδευσης.

Επιπλέον, όλοι οι οπλίτες θητείας θα εκπαιδεύονται εντατικά με συνεχείς βολές ελαφρών όπλων. Μάλιστα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει, πρώτη φορά για οπλίτες θητείας εκτός Ειδικών Δυνάμεων, βολές μάχης ταχείας αντίδρασης μεταξύ των οποίων και βολές εν κινήσει, σε ρεαλιστικές συνθήκες, ακόμη και σε σενάρια αστικού περιβάλλοντος.

Η βασική εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει εκπαίδευση σε επικοινωνίες, τοπογραφία και πολυήμερη στρατοπέδευση, τα γνωστά «σκηνάκια».

Ειδικότητα αποκτηθείσα εν τω στρατεύματι

Σε αυτό το διάστημα θα διεξάγονται τα «σχολεία» για την απόκτηση ειδικοτήτων/δεξιοτήτων, σε συνεργασία τόσο με δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Ενόπλων Δυνάμεων θα επεκταθούν και στους στρατεύσιμους, σε ειδικότητες όπως: χειριστής μηχανημάτων έργου, βοηθός αναλυτή εργαστήριου τροφίμων, μάγειρας, ναυαγοσώστης, τεχνίτης τηλεπικοινωνιών, βοηθός φαρμακοποιού, διασώστης, αυτοδύτης.

Επίσης, επιστρέφει στις Ένοπλες Δυνάμεις η χορήγηση διπλώματος οδήγησης βαρέων οχημάτων, σε συνεργασία με ιδιωτικές Σχολές.

Σημειώνεται πως οι ΕΣΣΟ, από έξι ετησίως μειώνονται σε τέσσερις, με τις προσκλήσεις να στέλνονται τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο. Μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών, παραμονή στην παραμεθόριο για όσους έχουν επιλέξει 9μηνη θητεία και μετάθεση πλησίον του τόπου συμφερόντων για όσους επιλέγουν 12μηνη θητεία.