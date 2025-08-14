«Αναβρασμός» σε πτήση: Ξυλοκοπήθηκε γυναίκα που παραπονέθηκε για παιδί ότι κλοτσούσε το κάθισμά της

Χάος επικράτησε σε αεροσκάφος της China Southern Airlines από το Σενζέν προς το Νταλιάν, όταν μετά την προσγείωση μια οικογένεια επιτέθηκε σε μια γυναίκα επιβάτη επειδή παραπονέθηκε ότι ένα μικρό αγόρι κλοτσούσε συνεχώς το κάθισμά της κατά τη διάρκεια της πτήσης

Όπως φαίνεται σε βίντεο, όταν η πτήση προσγειώθηκε, στην καμπίνα του αεροσκάφους επικράτησε πανικός, καθώς η οικογένεια περικύκλωσε τη γυναίκα με άγριες διαθέσεις, επιμένοντας ότι θα έπρεπε να δείξει περισσότερη κατανόηση, επειδή «είναι μόνο ένα παιδί».

Συνεπιβάτης κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που η γυναίκα, πεσμένη στο πάτωμα, φώναζε «Καλέστε την αστυνομία! Το παρακάνετε!» ενώ το πλήρωμα και επιβάτες προσπαθούσαν να παρέμβουν. Ο πατέρας φέρεται να έσπρωξε την γυναίκα ενώ η μητέρα του παιδιού φώναζε και η αδελφή της τράβηξε τα μαλλιά.

Σύμφωνα με μάρτυρες, το παιδί συνέχισε να κλοτσά το κάθισμα παρά τις επανειλημμένες συστάσεις, ενώ αργότερα φέρεται να χτύπησε επίτηδες τη γυναίκα στον ώμο, ρίχνοντας τα ακουστικά της στο πάτωμα, αναφέρει η Daily Mail.



Το περιστατικό συνέβη στις 7 Αυγούστου μετά την πτήση από το Σενζέν προς το Νταλιάν και τώρα διερευνάται από το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του Αεροδρομίου του Νταλιάν.



