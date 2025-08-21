Πανικός σε πτήση στις ΗΠΑ: Αποκολλήθηκε τμήμα του φτερού λίγο μετά την απογείωση
Επιβάτες ανέφεραν ότι το αεροπλάνο έτρεμε. Παρ' όλα αυτά ο πιλότος κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος.
Τρομακτικές στιγμές βίωσαν οι επιβάτες μιας πτήσης της Delta Airlines, καθώς μετά την απογείωση του αεροπλάνου από το Ορλάντο, αποκολλήθηκε μερικώς ένα τμήμα του φτερού.
Το αεροπλάνο κατευθυνόταν στο Όστιν. Το εν λόγω περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, με τους επιβάτες να φοβούνται για πιθανή συντριβή.
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, ένα μέρος του πίσω φτερού του αεροπλάνου είχε χαλαρώσει με αποτέλεσμα να κρέμεται, την ώρα μάλιστα που το αεροπλάνο συνέχιζε την πτήση του.
Μιλώντας στο CNN μια επιβάτιδα τόνισε: «Νομίζαμε ότι ήταν απλώς ισχυρές αναταράξεις. Το αεροπλάνο έτρεμε». Και πρόσθεσε: «Η κυρία μπροστά μας κοίταξε έξω από το παράθυρο και μας είπε ότι είναι σπασμένο. Κοίταξα κι εγώ και τρόμαξα».
Πανικός στην καμπίνα του αεροσκάφους
Όταν έγινε αντιληπτό από τους επιβάτες επικράτησε πανικός στην καμπίνα, αλλά ο πιλότος κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος στο Όστιν.
Η εταιρεία ανέφερε ότι «μετά την προσγείωση διαπιστώθηκε ότι ένα μέρος του αριστερού πτερυγίου είχε αποκολληθεί».
Σύμφωνα με την Delta, το αεροσκάφος τέθηκε εκτός υπηρεσίας προκειμένου να γίνει συντήτρηση. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για όσα έζησαν.
Από την πλευρά της, η Ομοσποανδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ξεκίνησε έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό, προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια της βλάβης. Σημειώνεται ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 62 επιβατών και των έξι μελών του πληρώματος.