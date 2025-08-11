Περιπέτεια στον αέρα για 161 επιβάτες –Αεροπλάνο που πετούσε από Ρόδο προς Τελ Αβίβ παρουσίασε βλάβη

Στιγμές αγωνίας και φόβου κυρίευσαν επιβάτες πτήσης από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ καθώς το αεροπλάνο με το οποίο ταξίδευαν πραγματοποίησε αναγκαστικήπροσγείωση στο Ισραήλ μετά από βλάβη.

Πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στην εφημερίδα The Jerusalem Post ότι το αεροσκάφος έκανε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες πριν προσγειωθεί τελικά με επιτυχία.

Η πτήση IZ076 της Arkia από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε με ασφάλεια, μετά από βλάβη στον εξοπλισμό που οδήγησε την Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Δευτέρα (11/8). Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και επιπλέον υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κλήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.



Η ισραηλινή αεροπορία κλήθηκε επίσης να συνοδεύσει το αεροπλάνο, που μετέφερε 161 επιβάτες, μέχρι την ολοκλήρωση της προσγείωσής του.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις στο Μπεν Γκουριόν είχαν προσωρινά ανασταλεί, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και συνεργεία έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν σε ετοιμότητα δίπλα στον διάδρομο.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφουν την προσγείωση του αεροσκάφους. Να σημειωθεί ότι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι όλοι καλά στην υγεία τους.