Andeli Mototouring Tunisia Road Trip 2026: Εκδρομή με μοτοσυκλέτες στην Τυνησία

Η Τυνησία προσφέρει ένα μοναδικό μωσαϊκό τοπίων και εμπειριών, από τις ακτές της Μεσογείου μέχρι την αχανή Σαχάρα. To ταξιδιωτικό θα γίνει από 28/5 έως 9/6/2026, με τη διαδρομή του να διασχίζει παραδοσιακές πόλεις, μαγευτικές περιοχές και απομονωμένα χωριά, καταλήγοντας σε ερημικά τοπία που θυμίζουν κινηματογραφικά σκηνικά.

Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν σε ποιοτικούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους, βιώνοντας την απόλυτη εμπειρία οδήγησης στη Βόρεια Αφρική. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού περιλαμβάνονται επισκέψεις σε ιστορικά μνημεία, παραδοσιακές αγορές, οάσεις και, φυσικά, σημεία ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Οι διανυκτερεύσεις πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, καθώς και σε οργανωμένες σκηνές στην καρδιά της ερήμου, προσφέροντας μια αυθεντική desert experience με άνεση, ατμόσφαιρα και μοναδικές εικόνες κάτω από τον έναστρο ουρανό. Η εκδρομή προσφέρεται με full board meal plan στην Τυνησία, περιλαμβάνοντας πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό άνεση, ξεγνοιασιά και μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία για τους συμμετέχοντες.

Η εκδρομή απευθύνεται σε μοτοσυκλετιστές που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες και ουσιαστική εξερεύνηση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες ώστε να διασφαλίζεται μικρή ομάδα και υψηλό επίπεδο οργάνωσης.

Για αναλυτικές πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε στο site μας τη σελίδα TUNIS 2026 byANDELI ή επικοινωνήστε μαζί μας (Andeli Mototouring: Λ. Μεσογείων 355, Χαλάνδρι, 210-6533968, info@andeli.gr) και εξασφαλίστε έγκαιρα τη θέση σας σε ένα ταξίδι που θα σας μείνει αξέχαστο!