Andeli: Προσφορά στην ενοικίαση μοτοσυκλέτας ή/και scooter της Honda

Τα Σαββατοκύριακα αποκτούν νέο ενδιαφέρον μέσα από την τελευταία προσφορά της Andeli, καθόσον μπορείτε πλέον να νοικιάσετε μία μοτοσυκλέτα ή mega scooter της Honda από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα και να πληρώσετε τις δύο ημέρες από τις συνολικά τρεις. Και δεν μιλάμε για ενοικίαση μοντέλων μικρού κυβισμού αλλά για μοτοσυκλέτες και scooter άνω των 500 κ.εκ., έτσι ώστε να μπορέσετε να κάνετε πολύ άνετες τις όποιες βόλτες ή/και εξορμήσεις σας.

Ο στόλος της Andeli που είναι διαθέσιμος για τη συγκεκριμένη προσφορά αφορά στα κάτωθι μοντέλα της Honda :

CB500X / NX500

X-ADV 750

Forza 750

NC750X / NC750 DCT

CB750 Hornet

XL 750 Transalp

CRF1100L Africa Twin / CRF1100L Africa Twin DCT

Μπες στο https://andelimototouring.gr/timokatalogos/ και επωφελησου αυτής της προσφοράς άμεσα. Μπορείς επίσης να επικοινωνήσεις στο 210-6533968 και στο email info@andeli.gr, αλλά και να δεις από κοντά όλα τα μοντέλα πριν αποφασίσεις ποιο σου κάνει στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Andeli στη Λεωφόρο Μεσογείων 355, ΤΚ 15231, Χαλάνδρι Αττικής.