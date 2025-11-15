Andeli: Προσφορά στην ενοικίαση μοτοσυκλέτας ή/και scooter της Honda
Οι προσφορές της Andeli συνεχίζονται και αυτή τη φορά αφορούν στην ενοικίαση μοτοσυκλέτας. Νοικιάζεις για 3 μέρες, πληρώνεις τις 2.
Τα Σαββατοκύριακα αποκτούν νέο ενδιαφέρον μέσα από την τελευταία προσφορά της Andeli, καθόσον μπορείτε πλέον να νοικιάσετε μία μοτοσυκλέτα ή mega scooter της Honda από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα και να πληρώσετε τις δύο ημέρες από τις συνολικά τρεις. Και δεν μιλάμε για ενοικίαση μοντέλων μικρού κυβισμού αλλά για μοτοσυκλέτες και scooter άνω των 500 κ.εκ., έτσι ώστε να μπορέσετε να κάνετε πολύ άνετες τις όποιες βόλτες ή/και εξορμήσεις σας.
Ο στόλος της Andeli που είναι διαθέσιμος για τη συγκεκριμένη προσφορά αφορά στα κάτωθι μοντέλα της Honda :
CB500X / NX500
X-ADV 750
Forza 750
NC750X / NC750 DCT
CB750 Hornet
XL 750 Transalp
CRF1100L Africa Twin / CRF1100L Africa Twin DCT
Μπες στο https://andelimototouring.gr/timokatalogos/ και επωφελησου αυτής της προσφοράς άμεσα. Μπορείς επίσης να επικοινωνήσεις στο 210-6533968 και στο email info@andeli.gr, αλλά και να δεις από κοντά όλα τα μοντέλα πριν αποφασίσεις ποιο σου κάνει στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Andeli στη Λεωφόρο Μεσογείων 355, ΤΚ 15231, Χαλάνδρι Αττικής.