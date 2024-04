Η γνωστή παροιμία λέει «καλύτερα να σου βγει το όνομα παρά το μάτι» αλλά αυτό μάλλον δεν το ασπάζεται ένας Αμερικανός στην Καλιφόρνια που μηνύει 50 γυναίκες που υποστήριξαν πως είχαν ένα «κακό ραντεβού» μαζί του.

Ο Stewart Lucas Murrey κατηγόρησε τις γυναίκες ότι «συνωμότησαν για να βλάψουν τη φήμη του» και προχωρά δικαστικά εναντίον 50 γυναικών ζητώντας μάλιστα αποζημίωσε 2,1 εκατ. δολαρίων. Ειδικότερα, ο μηνυτής έχει βάλει στο στόχαστρο μια ομάδα του Facebook που ονομάζεται «Are We Dating The Same Guy?» («Βγαίνουμε με τον ίδιον άντρα;»), και συγκεκριμένα την ομάδα με μέλη από το Λος Άντζελες, όπου γυναίκες μπορούν να δηλώσουν ότι είχαν «κακές εμπειρίες» με άνδρες που προσπάθησαν βγήκαν με άνδρες που τους... φλόμωσαν στο ψέμα.

Η Kelly Gibbons, είναι μία από τις γυναίκες που έγραψαν σε αυτή την ομάδα για τον Stewart Lucas Murrey, λέγοντας πώς είχαν ταιριάξει σε μια εφαρμογή γνωριμιών, αντάλλαξαν μηνύματα για μερικές εβδομάδες και στη συνέχεια είχαν ένα τηλεφώνημα πριν αποφασίσει ότι δεν ήθελε να τον συναντήσει αυτοπροσώπως. Ισχυρίστηκε ότι ήταν αγενής κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματός τους και ήθελε να προειδοποιήσει άλλες γυναίκες γι' αυτόν, ενώ αργότερα δήλωσε στους Times ότι «δεν θα ήθελα η φίλη μου να βγαίνει με κάποιον τέτοιο».

Αρκετά από τα 10.000 μέλη της ομάδας συμμετείχαν, ενώ και άλλοι μοιράστηκαν εμπειρίες που είχαν με τον κ. Murrey. Ένα μέλος δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από τα μηνύματά τους και ένας άλλος μίλησε για το προσωπικό τους ραντεβού. Όσοι συνέβαλαν στη διαδικτυακή συνομιλία εμπλέκονται τώρα στη μήνυση που κατέθεσε ο Murrey με εννέα από αυτούς να κατονομάζονται, συμπεριλαμβανομένης της Gibbons που είναι η κύρια κατηγορούμενη.

Οι γυναίκες δεν γνωρίζονται μεταξύ τους

Ο Murrey κατηγόρησε τις γυναίκες, οι υπόλοιπες από τις οποίες αναφέρονται ως Does 1-50, ότι «συνωμότησαν για να βλάψουν τη φήμη του ενάγοντος» - παρά το γεγονός ότι καμία από αυτές δεν γνώριζε η μία την άλλη. Ισχυρίζεται επίσης ότι υφίσταται διακρίσεις σε βάρος του ως άνδρας, επειδή δεν μπόρεσε να ενταχθεί στην ομάδα μόνο για γυναίκες και να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αρκετές από τις γυναίκες ισχυρίζονται ότι ο Murrey παρέδωσε ο ίδιος τη μήνυσή του στα σπίτια τους, κάτι που η Gibbons είπε ότι «την ανατρίχιασε».

Όταν οι Times ζήτησαν από τον Murrey να σχολιάσει, εκείνος αρνήθηκε, ζητώντας αντ' αυτού να γίνει αναφορά στα γραπτά του στο SickoScoop που είναι μόνο για συνδρομητές. Ο Murrey έγραψε: «Υποστηρίζω έναν ασφαλή χώρο για τις γυναίκες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους από την παρενόχληση, την παρενόχληση ή τη βλάβη, και όχι το αντίστροφο». «Αυτές οι γυναίκες εκμεταλλεύτηκαν την έννοια του ασφαλούς χώρου για να κουτσομπολεύουν, να συκοφαντούν και να εκφοβίζουν στον κυβερνοχώρο οποιονδήποτε κατά το δοκούν. Οι πράξεις αυτών των κατηγορουμένων είναι γεμάτες μίσος και αδυσώπητες».