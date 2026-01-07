Ανδρέας Γεωργίου: «Όταν ένιωσα ότι μεγαλώνω, σκέφτηκα να αποκτήσω παιδί μέσω παρένθετης μητέρας»

Ο Ανδρέας Γεωργίου μίλησε στο περιοδικό Hello! για την επιθυμία του να αποκτήσει παιδί, ακόμα και πριν έρθει στην ζωή του η σύζυγός του Σιμώνη Χριστοδούλου. «Όταν ένιωσα ότι μεγαλώνω, σκέφτηκα ακόμα και τη μονογονεϊκότητα. Δηλαδή να αποκτήσω παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, εάν και εφόσον δεν έβρισκα τον έρωτα σε έναν άνθρωπο» εξομολογήθηκε.

Και συνέχισε: «Με τη Σιμώνη ήταν μια πορεία που ως ζευγάρι χωρίζαμε, κάναμε έναν κύκλο μαζί, μετά χανόμασταν και μας έφερνε πάλι κοντά το συναίσθημα. Καταλάβαμε μάλιστα ότι θέλουμε να παντρευτούμε, όταν περάσαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μαζί εντελώς φιλικά. Δηλαδή, όταν γελάσαμε, ανοιχτήκαμε, είπαμε ο ένας στον άλλον τα προβλήματά μας και ήμαστε τελείως χαλαροί ως προς το κομμάτι της σχέσης.

Δεν μας ένοιαζε, μας ενδιέφερε απλώς να είμαστε μαζί, χωρίς δεσμεύσεις. Και όταν τελείωσε εκείνο το καλοκαίρι και έπρεπε να επιστρέψουμε στις δουλειές μας, δεν μπορούσαμε να είμαστε χώρια. Τότε αποφασίσαμε ότι θέλουμε να είμαστε μαζί και θέλουμε να το ζήσουμε all the way με τον γάμο και με όλα όσα μας φαίνονταν αστεία. Ό,τι κοροϊδεύαμε με τη Σιμώνη το κάναμε. Μετά είπαμε ότι θέλουμε και παιδί, θέλουμε πολλά παιδιά, θέλουμε να είμαστε αυτοί οι γονείς που έχουν τρία με τέσσερα παιδιά, που είναι φίλοι μαζί τους, όλο αυτό το happy family concept»