Ανδρέας Γεωργίου: «Μετά το παιδί, άλλαξε ο τρόπος που βλέπω τις γυναίκες»

Ο Ανδρέας Γεωργίου ήταν καλεσμένος στη Φαίη Σκορδά και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στο πρώτο του παιδί, τον γιο του με τη Σιμώνη Χριστοδούλου που ήρθε στον κόσμο πριν από λίγο καιρό και ομόρφυνε της ζωή τους σε βαθμό που ούτε καν είχαν φανταστεί!

«Ό,τι και να πω είναι λίγο σε σχέση με αυτό που ζήσαμε με τη σύζυγό μου. Είναι όλα τόσο πρωτόγνωρα και τόσο φοβιστικά. Το άγχος είναι μεγάλο και πετάγεσαι κι ανησυχείς με το παραμικρό. Πιο πολύ κλαίμε εμείς παρά το μωρό. Είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου και με τις δυσκολίες.

«Τις γυναίκες τις είχα πολύ ψηλά»

Πάντα σεβόμουν τις γυναίκες και τις είχα πολύ ψηλά, όμως, βιώνοντας μία εγκυμοσύνη κι έναν τοκετό και τώρα το μεγάλωμα ενός βρέφους, έχει αλλάξει ακόμα πιο πολύ ο τρόπος που βλέπω τις γυναίκες κι έχω μεγάλο σεβασμό. Ό,τι και να προσφέρει ένας άντρας, δεν μπορεί να κάνει όσα μια γυναίκα. Δεν μπορώ να θηλάσω εγώ το παιδί, αλλιώς θα το έκανα. Είναι πολύ δύσκολο για κάθε γυναίκα».

Περίοδος προσαρμογής

Ο Γεωργίου αναφέρθηκε και στο κόλπο που έκαναν ώστε τα σκυλιά της οικογένειας να δεχτούν την άφιξη του μωρού στο σπίτι «Στο σπίτι είμαστε πέντε κι έχουμε και δύο σκυλιά, δύο γιούδες αγόρια. Έπρεπε να το δουλέψουμε και με τα σκυλιά μας. Πήραμε από το μαιευτήριο τις πάνες και τα σεντονάκια να τα μυρίσουν τα σκυλιά».