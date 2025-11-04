Σιμώνη Χριστοδούλου: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά το πρόβλημα υγείας και τον κίνδυνο που διέτρεξε

Η σύζυγος του Ανδρέα Γεωργίου, Σιμώνη Χριστοδούλου, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» και μίλησε για την πρόταση γάμου, την εγκυμοσύνη, αλλά και για δύσκολες στιγμές.

«Από άποψη δημοσιότητας, δεν είναι δύσκολο να συνυπάρχω με τον Αντρέα Γεωργίου. Έτσι τον γνώρισα, έτσι τον αγάπησα. Το πρώτο διάστημα της σχέσης μας κρυβόμασταν γιατί δε θέλαμε να πουλήσουμε κάτι, θέλαμε να το ζήσουμε. Γνωριστήκαμε στα γυρίσματα που είχα πάει για δουλειά ως μακιγιέζ.

Το θέμα του γάμου και της οικογένειας δεν το είχαμε στο μυαλό μας. Μετά τον γάμο όμως, ήξερα ότι ήθελα παιδί. Η πρόταση γάμου έγινε σε ένα ταξίδι που κάναμε στην Αμερική. Ο Αντρέας είχε ένα σχέδιο, ήθελε να πάμε στο Central Park. Κάτσαμε σε κάτι βραχάκια στη λίμνη κι εκεί που καθόμασταν μου είπε να τραβήξω ένα βίντεο. Καθώς τραβάω το βίντεο – ανίδεη εγώ – βλέπω να βγαίνει από την κάμερα ένα δαχτυλίδι και λέω, “αποκλείεται”» εξομολογήθηκε.

Και θυμήθηκε πώς ακριβώς έμαθαν ότι είναι έγκυος. «Είχαμε πάει ένα ταξίδι στον Ιανουάριο. Βλέπαμε κάποιες αλλαγές, έτρωγα περισσότερο. Στο πλοίο για το Χονγκ Κονγκ ανακαλύπτω ένα μπεργκεράδικο και ήθελα να φάω κι άλλο. Μου είπε να κάνουμε ένα τεστ εγκυμοσύνης και μαθαίνουμε ότι είμαι έγκυος και πάθαμε σοκ».

Μίλησε όμως και για δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίστηκαν με την βοήθεια του Ανδρέα Γεωργίου που είναι πολύ υποστηρικτικός όπως εξηγεί. «Είχα διάφορες δύσκολες στιγμές. Θυμάμαι μια συγκεκριμένη μέρα που δεν ήμουν καλά. Είχα ξυπνήσει από το πρωί, ήμουν πολύ κουρασμένη, άυπνη, έκλαιγα πάρα πολύ. Είχε αγχωθεί πολύ ο Αντρέας και μου έλεγε ότι πρέπει να βγω από το σπίτι να πάω μια βόλτα. Του έλεγα ότι δε θέλω, θέλω να ξεκουραστώ, αυτό χρειάζομαι…».

Προέκυψε και ένα θέμα υγείας. Αντιμετωπίστηκε. Υπήρχε ένας κίνδυνος, όμως ευτυχώς υπήρχε μια ομάδα εκεί που το αντιμετώπισε, όπως έπρεπε και όλα πήγαν πολύ καλά. Ο Αντρέας ανησύχησε πάρα πολύ. Είχε κρατήσει το παιδί η μαμά μου, και ο Αντρέας ήταν μαζί μου. Ως μπαμπάς είναι πολύ καλός, τα κάνει όλα» ανέφερε χαρακτηριστικά.